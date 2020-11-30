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北市動物園106年來首出生金剛猩猩寶寶 迪亞哥當爸了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
剛出生的金剛猩猩寶寶，是個頭好壯壯的小男生，牠也是台北市立動物園建園106年以來，在台灣出生的第一隻金剛猩猩寶寶。圖／台北市立動物園提供
剛出生的金剛猩猩寶寶，是個頭好壯壯的小男生，牠也是台北市立動物園建園106年以來，在台灣出生的第一隻金剛猩猩寶寶。圖／台北市立動物園提供

北市動物園金剛猩猩爸爸「D'jeeco（迪亞哥）」和媽媽「Tayari」，於10月31日出生的小寶寶今天滿月。剛出生的金剛猩猩寶寶，是個頭好壯壯的小男生，牠也是台北市立動物園建園106年以來，在台灣出生的第一隻金剛猩猩寶寶。

動物園表示，園方也特別邀請荷蘭在台辦事處、波蘭台北辦事處、荷蘭「Apenheul Primate Park（猴山靈長類公園）」、新光人壽及新光人壽慈善基金會等，協助金剛猩猩來台的合作單位，於12月共同舉辦一系列金剛猩猩寶寶命名等保育教育活動，為寶寶選一個好名！

動物園表示，金剛猩猩是群居的動物，通常由一隻雄性個體（銀背大猩猩silverback）帶領數隻雌性金剛猩猩組成一個家庭。今年10月31日出生的金剛猩猩寶寶是動物園建園106年以來，在台灣出生的第一隻金剛猩猩寶寶。對「D'jeeco（迪亞哥）」和「Tayari」來說，也是第一次當爸媽。

保育員說，雌性金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」去年11月6日從荷蘭「Apenheul Primate Park（猴山靈長類公園）」來到台北市立動物園後，兩位金剛猩猩美女不但適應力良好，和一家之主「迪亞哥」也相處融洽。據保育員觀察，「Tayari」在剛誕下寶寶的前幾天，情緒顯得較為緊繃，一直處於警戒的狀態，常東張西望、留意周遭環境的變化，還會抱著寶寶刻意和「迪亞哥」還有「Iriki」保持距離。

但約莫過了一周後，確認爸爸和阿姨都對新生寶寶十分友善，「Tayari」這才鬆心情，和生活了一年多的夥伴們示出善意，歡迎他們靠近探望寶寶，有時到了要返回室內欄舍的時間，「Tayari」還會主動用手搭著「Iriki」的肩膀，邀牠慢慢散步回家。

保育員表示，媽媽「Tayari」生產後，保育員體恤辛苦哺乳的媽媽需要補充更多的能量，會額外多給Tayari一根完整的香蕉，每當「Tayari」津津有味地享用她專屬的「月子餐」時，聞香而來的「迪亞哥」和「Iriki」只能安靜地站在一旁，牠們用「眼睛吃香蕉」的呆萌模樣，總是逗得保育員忍不住會心一笑。

金剛猩猩寶寶出生後，每天都吸引許多攝影同好在戶外活動場周邊守候，也由於「猩粉」眾多，動物園在此要特別提醒大家，還是要儘量避免動作或聲音過大，驚嚇到金剛猩猩家族，或是卡位太久、擋到後方遊客們觀察金剛猩猩猩寶寶的機會。

動物園 荷蘭 北市

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