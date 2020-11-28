聽新聞
test
0:00 / 0:00
5年沒進房間！他一開窗簾見「巨大蜂牆」嚇傻：該怎麼辦
在外面看到蜜蜂時，都會想要離牠遠一點，避免自己惹禍上身。日本有一名棒球球員最近到祖父家中，拉開了5年沒有使用過的窗簾，沒想到眼前的景象讓他嚇壞了，透明窗戶後有整片的蜂窩牆，還可以看到有成千上萬的蜜蜂亂竄，他把驚人的景象拍下來上傳網路，有10萬人搶著朝聖。
日本一名棒球員「關洸司朗」25日時在推特發表了一篇圖文，他表示日前到了祖父的房間，這間房間已經5年沒有使用過，沒想到窗簾一拉開，驚人的畫面就出現在他眼前，巨大的蜂窩牆，還能看到有成千上萬的蜜蜂竄動的樣子，他崩潰的問大家「我該怎麼辦？」
此文一發後也吸引大量網友留言，目前已經有10萬人朝聖按喜歡，網友也說「太可怕了吧」、「透過玻璃看不清楚，可以請你開窗再拍一張嗎？」、「我很擔心我有多少天沒有打開窗簾」、「要有實驗精神，快噴撒蟲劑」，另外也有網友建議他可以聯絡市政廳處理。
關洸司朗也因為這個駭人景象，順勢把Youtube頻道改成「蜂窩叔叔」自嘲，另外他27日時也再次於推特發文，招募可以幫忙去除蜂窩的人，確保人身安全，希望能趕緊找到有能力或者適合的人來解決。
いやいな、カーテン開けたらこのサイズの蜂の巣はあり得ないでしょ😰— 関 洸司朗 (@Sekikou23) November 25, 2020
みなさんどうしたら、、？？ pic.twitter.com/QGJG0lSF8p
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言