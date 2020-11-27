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鯨豚擱淺萬里沙灘 評估狀況良好基隆外海野放

中央社 / 基隆27日電

一隻鯨豚今天被人發現擱淺在新北市萬里區沙灘，獸醫師初步判斷為小抹香鯨科，雖然身上有2處被鯊魚咬傷痕跡，但整體狀況良好，上午11時許運送至基隆外海野放。

有民眾上午7時許在新北市萬里區發現一隻鯨豚擱淺在沙灘，立即通報海巡署第二岸巡隊及新北市政府動物保護防疫處，野柳海洋世界人員第一時間趕抵現場協助將鯨豚扶正，台大獸醫系獸醫師楊瑋誠也到場協助鯨豚脫困。

楊瑋誠表示，初步判斷這隻鯨豚為小抹香鯨科，身長約177公分、寬約40公分，身上有2處被鯊魚咬傷的痕跡，後續交由中華鯨豚協會接手處理，相關單位考量小抹香鯨狀況還算良好，決定立即野放。

由於今天附近海域浪高約3公尺，船隻不好調派，基隆市政府產業發展處協調娛樂漁船「鉅隆號」載運鯨豚，產發處人員並陪同中華鯨豚協會獸醫師群，上午11時許從基隆市碧砂漁港出海野放。

鯨豚

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影／小抹香鯨￼擱淺萬里沙灘救援將野放 有鯊魚咬痕跡

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