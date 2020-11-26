快訊

祭拜高以翔後倒在墓旁 謝金燕恩師呂曉棟疑心臟病猝逝

石虎鑽破洞消失 北市動物園：會檢討後續行政懲處

中央社 / 台北26日電

台北市立動物園雌性石虎「飛飛」日前跑到人造仿岩抓出破洞，鑽入破口後消失。動物園今天說，仍在搜尋石虎，洞口外已放誘捕籠，以找到石虎為優先，且會檢討後續行政懲處。

收養在市立動物園的一隻近4歲雌性石虎「飛飛」，22日上午在台灣動物區戶外活動場靠近建物頂網的人造仿岩上方挖掘後，鑽入破洞消失；園方當天巡視，發現石虎消失，立即分組找尋，仍未找到「飛飛」。

動物園調監視器發現，石虎「飛飛」鑽入破洞後消失，初步研判躲在人造仿岩內部；保育員在仿岩周邊打出6個洞口，放置食物，盼吸引石虎自行出洞。

動物園發言人曹先紹今天接受電話訪問時說，目前仍未找到石虎「飛飛」，依「飛飛」過去被照養模式研判，只要換環境或受驚擾，有4、5天不吃食物並躲在角落，已在洞口放誘捕籠，希望讓石虎主動現身。

至於動物園發生石虎脫逃，是否會有懲處名單。曹先紹表示，以找回石虎為優先，至於人員照養狀況、活動場環境設計問題、是否未注意有破洞等，後續都會檢討，該懲處會懲處。

他說，園方知道外界關注石虎逃脫，其實園區內有些設施存在許久，像是假山結構等，會檢討像照養員及環境等狀況，會持續改進。

曹先紹表示，有些動物照養環境屬於開放空間，都可能存在任何風險，但園方會做好萬全準備，不過還是無法排除任何狀況。

教育局副局長陳素慧接受電訪時說，動物園目前持續搜尋石虎，後續會提出整體環境、人員管理等行政檢討報告，目前未收到，收到後會釐清是否有人為疏失等，再評估懲處情形。

石虎 動物園

延伸閱讀

苗128縣道擬拓寬15公尺 強調石虎路殺減輕工程

動物逃脫方式總是「意想不到」 點名、防逃有巧思

動物園石虎溜了…誰是逃跑王？長鬃山羊、長臂猿

台北動物園又見脫逃 石虎挖洞跑了

相關新聞

影／街頭有人騎車遛「馬」？原來是迷你馬要打接種疫苗

新北市板橋區大觀路街頭昨天有民眾驚見有人騎機車遛迷你馬，拍照後上傳網路引起民眾議論，警方執行網路巡邏發現派人查訪，原來是...

防棄養影響生態 飼養綠鬣蜥須登記違者最高罰5萬元

美洲綠鬣蜥原產於中南美洲，屬於外來種，可在野外快速族群繁衍，造成農業、河堤基礎設施等威脅，目前台中、彰化、嘉義、台南、高...

影／背甲傷口深見骨 小琉球最讓人心疼的海龜

屏東小琉球是海龜樂園，當地有隻被船隻撞擊或螺旋槳打傷背甲出現破洞的母綠蠵龜，在地潛水員看了心疼取名「小破洞」，因行為和生...

15間寵物友善餐廳用餐免費送禮貌帶 再抽千元用餐金

臺灣日用品專業製造商「嬌聯股份有限公司」與有故事合作推出「禮貌用餐狗狗GO」企劃，邀請飼主到全台15家指定寵物友善店家參與活動，不只能獲得免費禮貌帶體驗包，還有機會獲得價值千元用餐金。特別的是此次活動有推出限定款禮貌帶設計。

驚！紐西蘭外島近100頭領航鯨擱淺死亡 場面令人心痛

紐西蘭環保局25日發出聲明證實，在該國東南部的查塔姆群島（Chatham Islands）海灘上，發現大批鯨豚集體擱淺，...

壽山動物園河馬曾逃家 麻醉槍制伏

高雄市壽山動物園曾發生「河馬逃脫記」，當時發情的河馬不僅傷及管理人員，一度還驚動霹靂小組打算實彈射殺，最後出動麻醉槍射擊...

動物園石虎溜了…誰是逃跑王？長鬃山羊、長臂猿

台北市立動物園昨再傳動物逃跑事件，其實園區許多動物都有逃脫的習慣，長臂猿會因為嬉戲太開心，在樹枝上擺盪就盪出牆外，長鬃山...

台北動物園又見脫逃 石虎挖洞跑了

台北市立動物園繼小食蟻獸逃跑後，台北市議員張斯綱昨爆料，園區1隻石虎已經失蹤4天仍未尋獲。市立動物園昨證實，失蹤的石虎「...

北市動物園逃脫石虎原是救傷收容 右後腳因傷重截肢

台北市立動物園今天指出，收容照養在台灣動物區雌性石虎「飛飛」日前跑到人造仿岩上方抓趴，並鑽入破口後消失，會持續搜索，若民...

動物逃脫方式總是「意想不到」 點名、防逃有巧思

台北市立動物園短短2個月內發生食蟻獸和石虎逃跑事件，動物園發言人曹先紹表示，清點園區動物要依動物習性和照養方式，並不會一...

【動物冷知識】靠表皮、靠屁屁…動物界「呼吸法」揭秘

哈囉大家好，我是帽帽。 今天我們來看動物的呼吸法冷知識！？

石虎跑了！台北市立動物園證實「牠挖洞鑽出去」

台北市議員張斯綱今日接獲民眾投訴，台北市立動物園內一隻石虎逃脫，至今仍未尋獲。對此，台北市立動物園發言人曹先紹受訪時表示...

熱門新聞

花費不到百元！ 全家便利商店統一發票開出千萬特別獎

扯！ 立委爆台鐵全新區間車4缺失 韓車竟一堆中國製

年薪150萬台積電男愛看「鬼滅」慘遭分手 女友嫌：不上進

膠囊咖啡機、行車記錄器 好市多黑色購物週再推新優惠

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

做8天超過22K！板模工人挑戰連上30天 老婆見薪水袋藏不住笑意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。