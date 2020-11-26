石虎鑽破洞消失 北市動物園：會檢討後續行政懲處

台北市立動物園雌性石虎「飛飛」日前跑到人造仿岩抓出破洞，鑽入破口後消失。動物園今天說，仍在搜尋石虎，洞口外已放誘捕籠，以找到石虎為優先，且會檢討後續行政懲處。

收養在市立動物園的一隻近4歲雌性石虎「飛飛」，22日上午在台灣動物區戶外活動場靠近建物頂網的人造仿岩上方挖掘後，鑽入破洞消失；園方當天巡視，發現石虎消失，立即分組找尋，仍未找到「飛飛」。

動物園調監視器發現，石虎「飛飛」鑽入破洞後消失，初步研判躲在人造仿岩內部；保育員在仿岩周邊打出6個洞口，放置食物，盼吸引石虎自行出洞。

動物園發言人曹先紹今天接受電話訪問時說，目前仍未找到石虎「飛飛」，依「飛飛」過去被照養模式研判，只要換環境或受驚擾，有4、5天不吃食物並躲在角落，已在洞口放誘捕籠，希望讓石虎主動現身。

至於動物園發生石虎脫逃，是否會有懲處名單。曹先紹表示，以找回石虎為優先，至於人員照養狀況、活動場環境設計問題、是否未注意有破洞等，後續都會檢討，該懲處會懲處。

他說，園方知道外界關注石虎逃脫，其實園區內有些設施存在許久，像是假山結構等，會檢討像照養員及環境等狀況，會持續改進。

曹先紹表示，有些動物照養環境屬於開放空間，都可能存在任何風險，但園方會做好萬全準備，不過還是無法排除任何狀況。

教育局副局長陳素慧接受電訪時說，動物園目前持續搜尋石虎，後續會提出整體環境、人員管理等行政檢討報告，目前未收到，收到後會釐清是否有人為疏失等，再評估懲處情形。