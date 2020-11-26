快訊

為防疫去法治？以「行政命令」拒本國人入境 有何問題？

驚！紐西蘭外島近100頭領航鯨擱淺死亡 場面令人心痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

15間寵物友善餐廳用餐免費送禮貌帶 再抽千元用餐金

聯合新聞網 / 台北訊
「當貓惡霸遇上臘腸狗」的栗子與Effy到台中，享用健康滿分的寵物餐。
「當貓惡霸遇上臘腸狗」的栗子與Effy到台中，享用健康滿分的寵物餐。

臺灣日用品專業製造商「嬌聯股份有限公司」與有故事合作推出「禮貌用餐狗狗GO」企劃，邀請飼主到全台15家指定寵物友善店家參與活動，不只能獲得免費禮貌帶體驗包，還有機會獲得價值千元用餐金。特別的是此次活動有推出限定款禮貌帶設計。

許多飼主外出用餐時喜歡帶上狗狗，但若狗狗隨地便溺，將造成店家與飼主困擾，因此嬌聯與15家寵物友善店家合作，免費提供禮貌帶給狗狗體驗，飼主幫愛犬穿上禮貌帶，不只狗尿不落地，不再覺得尷尬，女生生理期也可以自在出門，讓狗狗可以自在地陪同主人出門，也能共同維護用餐環境。

「瑪爾濟斯 - Omnia。臭屁妮」的NINI體型嬌小，也有合適尺寸的禮貌帶。
「瑪爾濟斯 - Omnia。臭屁妮」的NINI體型嬌小，也有合適尺寸的禮貌帶。

「禮貌用餐狗狗GO」活動為期三個月，從2020年11月中到2021年1月底結束，飼主只要在「有故事臉書粉專」留言並上傳狗狗穿著禮貌帶的照片後，即可向店家索取免費禮貌帶。同時還能參加現金用餐券抽獎活動，每月底抽出5位得獎者，每位可獲得1,000元用餐金，共計15位飼主可以再跟狗狗一起回來原餐廳享用餐點。

「小胖布日常」的小胖布到「小黑小白寵物休閒餐廳」狂奔吃肉肉。
「小胖布日常」的小胖布到「小黑小白寵物休閒餐廳」狂奔吃肉肉。

　活動贈品為1包４片的禮貌帶體驗包，男女各5個尺寸，男生最大為10公斤（腰圍上限50cm），女生最大為12公斤（腰圍上限55cm）。此外，包裝內四片設計均不一樣，男生款有「丹寧、迷彩」，女生款有「丹寧蝴蝶、格紋綠」等共四款限定顏色。

本次活動也邀請了許多寵物明星分享禮貌帶使用心得，例如當貓惡霸遇上臘腸狗、瓊瑤腸小生泡芙少爺、小胖布日常、瑪爾濟斯 - Omnia。臭屁妮等。透過網紅自身的使用經驗分享，更深度地讓消費者體驗禮貌帶的好處，讓寵物外出禮儀的觀念進入飼主的生活，讓主人與毛小孩可以不分場合，一同享受自在的生活。

「瓊瑤腸小生 泡芙少爺」到大稻埕最美友善寵物餐廳「稻邸」拍網帥照。
「瓊瑤腸小生 泡芙少爺」到大稻埕最美友善寵物餐廳「稻邸」拍網帥照。

15家指定寵物友善店家名單如下：

「北部地區」

艾斯糖 S Don、Woodid 우리、四目咖啡寵物美學、彼克蕾友善咖啡館、一直是晴天松菸店、益生寵愛會館、Mianto艾果豐、白鹿咖哩、阿公的汪喵厝、小黑小白寵物休閒餐廳、稻邸D.House【親子寵物友善餐廳】。

「中部地區」

森林小徑（文心店／大墩店）、咖萃。

「南部地區」

果核抵家 Maison the Core、厝味灶咖tsubi-友善餐廳。

有故事另外合作以下8間寵物美容、住宿店家，同樣配合推出「禮貌帶狗狗GO」禮貌帶體驗活動，歡迎飼主就近參與：小客廳寵物旅館、北歐寵物旅館游泳館、卷尾哮耳、棉花糖寵物美容藝術中心、狗然自得 Go Relax • 台中寵物美容旅館、B1寵殿、飽屋寵物美容狗狗平價鮮食、放放窩。

更多活動資訊請參考活動頁面

寵物 有故事 咖啡館 網紅

相關新聞

驚！紐西蘭外島近100頭領航鯨擱淺死亡 場面令人心痛

紐西蘭環保局25日發出聲明證實，在該國東南部的查塔姆群島（Chatham Islands）海灘上，發現大批鯨豚集體擱淺，...

15間寵物友善餐廳用餐免費送禮貌帶 再抽千元用餐金

臺灣日用品專業製造商「嬌聯股份有限公司」與有故事合作推出「禮貌用餐狗狗GO」企劃，邀請飼主到全台15家指定寵物友善店家參與活動，不只能獲得免費禮貌帶體驗包，還有機會獲得價值千元用餐金。特別的是此次活動有推出限定款禮貌帶設計。

壽山動物園河馬曾逃家 麻醉槍制伏

高雄市壽山動物園曾發生「河馬逃脫記」，當時發情的河馬不僅傷及管理人員，一度還驚動霹靂小組打算實彈射殺，最後出動麻醉槍射擊...

動物園石虎溜了…誰是逃跑王？長鬃山羊、長臂猿

台北市立動物園昨再傳動物逃跑事件，其實園區許多動物都有逃脫的習慣，長臂猿會因為嬉戲太開心，在樹枝上擺盪就盪出牆外，長鬃山...

台北動物園又見脫逃 石虎挖洞跑了

台北市立動物園繼小食蟻獸逃跑後，台北市議員張斯綱昨爆料，園區1隻石虎已經失蹤4天仍未尋獲。市立動物園昨證實，失蹤的石虎「...

北市動物園逃脫石虎原是救傷收容 右後腳因傷重截肢

台北市立動物園今天指出，收容照養在台灣動物區雌性石虎「飛飛」日前跑到人造仿岩上方抓趴，並鑽入破口後消失，會持續搜索，若民...

動物逃脫方式總是「意想不到」 點名、防逃有巧思

台北市立動物園短短2個月內發生食蟻獸和石虎逃跑事件，動物園發言人曹先紹表示，清點園區動物要依動物習性和照養方式，並不會一...

【動物冷知識】靠表皮、靠屁屁…動物界「呼吸法」揭秘

哈囉大家好，我是帽帽。 今天我們來看動物的呼吸法冷知識！？

石虎跑了！台北市立動物園證實「牠挖洞鑽出去」

台北市議員張斯綱今日接獲民眾投訴，台北市立動物園內一隻石虎逃脫，至今仍未尋獲。對此，台北市立動物園發言人曹先紹受訪時表示...

園區管理現漏洞！繼食蟻獸後台北市立動物園石虎也逃脫

北市議員張斯綱接獲投訴，台北市立動物園內石虎日前逃脫，至今仍未尋獲，經詢問台北市立動物園表示「石虎確實不在」。張斯綱指出...

鳥界明星「黑琵」駕到 高雄永安濕地賞鳥季起跑

黑面琵鷺10月間陸續抵飛扺台灣，高雄永安濕地最近已有103隻報到，據中山大學歷年調查，推測這批嬌客到明年1 至3月間數量...

影／誤食發酵梨子！「醉後小松鼠」一臉喝茫樣爆紅

美國明尼蘇達州一戶人家的女主人日前從冰箱清出一袋放很久的梨子，本來要當成自家寵物豬的食物，其中一顆梨子卻被附近樹上一隻松...

熱門新聞

石虎跑了！台北市立動物園證實「牠挖洞鑽出去」

知名景點不厭亭地上現紅漆7大字 網友傻眼：醜死了！

開獎啦！9-10月統一發票千萬特別獎獎號為「42024723」

花42元買麵包飲料就中千萬！7-11統一發票大獎名單出爐

56元買吐司、火龍果中千萬 全聯本期開出超過38萬個獎

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。