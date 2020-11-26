15間寵物友善餐廳用餐免費送禮貌帶 再抽千元用餐金

臺灣日用品專業製造商「嬌聯股份有限公司」與有故事合作推出「禮貌用餐狗狗GO」企劃，邀請飼主到全台15家指定寵物友善店家參與活動，不只能獲得免費禮貌帶體驗包，還有機會獲得價值千元用餐金。特別的是此次活動有推出限定款禮貌帶設計。

許多飼主外出用餐時喜歡帶上狗狗，但若狗狗隨地便溺，將造成店家與飼主困擾，因此嬌聯與15家寵物友善店家合作，免費提供禮貌帶給狗狗體驗，飼主幫愛犬穿上禮貌帶，不只狗尿不落地，不再覺得尷尬，女生生理期也可以自在出門，讓狗狗可以自在地陪同主人出門，也能共同維護用餐環境。

「瑪爾濟斯 - Omnia。臭屁妮」的NINI體型嬌小，也有合適尺寸的禮貌帶。

「禮貌用餐狗狗GO」活動為期三個月，從2020年11月中到2021年1月底結束，飼主只要在「有故事臉書粉專」留言並上傳狗狗穿著禮貌帶的照片後，即可向店家索取免費禮貌帶。同時還能參加現金用餐券抽獎活動，每月底抽出5位得獎者，每位可獲得1,000元用餐金，共計15位飼主可以再跟狗狗一起回來原餐廳享用餐點。

「小胖布日常」的小胖布到「小黑小白寵物休閒餐廳」狂奔吃肉肉。

活動贈品為1包４片的禮貌帶體驗包，男女各5個尺寸，男生最大為10公斤（腰圍上限50cm），女生最大為12公斤（腰圍上限55cm）。此外，包裝內四片設計均不一樣，男生款有「丹寧、迷彩」，女生款有「丹寧蝴蝶、格紋綠」等共四款限定顏色。

本次活動也邀請了許多寵物明星分享禮貌帶使用心得，例如當貓惡霸遇上臘腸狗、瓊瑤腸小生泡芙少爺、小胖布日常、瑪爾濟斯 - Omnia。臭屁妮等。透過網紅自身的使用經驗分享，更深度地讓消費者體驗禮貌帶的好處，讓寵物外出禮儀的觀念進入飼主的生活，讓主人與毛小孩可以不分場合，一同享受自在的生活。

「瓊瑤腸小生 泡芙少爺」到大稻埕最美友善寵物餐廳「稻邸」拍網帥照。

15家指定寵物友善店家名單如下：

「北部地區」

艾斯糖 S Don、Woodid 우리、四目咖啡寵物美學、彼克蕾友善咖啡館、一直是晴天松菸店、益生寵愛會館、Mianto艾果豐、白鹿咖哩、阿公的汪喵厝、小黑小白寵物休閒餐廳、稻邸D.House【親子寵物友善餐廳】。

「中部地區」

森林小徑（文心店／大墩店）、咖萃。

「南部地區」

果核抵家 Maison the Core、厝味灶咖tsubi-友善餐廳。

有故事另外合作以下8間寵物美容、住宿店家，同樣配合推出「禮貌帶狗狗GO」禮貌帶體驗活動，歡迎飼主就近參與：小客廳寵物旅館、北歐寵物旅館游泳館、卷尾哮耳、棉花糖寵物美容藝術中心、狗然自得 Go Relax • 台中寵物美容旅館、B1寵殿、飽屋寵物美容狗狗平價鮮食、放放窩。

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