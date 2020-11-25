北市動物園逃脫石虎原是救傷收容 右後腳因傷重截肢

台北市立動物園今天指出，收容照養在台灣動物區雌性石虎「飛飛」日前跑到人造仿岩上方抓趴，並鑽入破口後消失，會持續搜索，若民眾發現，不要驚擾，可立即通報園方。

市立動物園發新聞稿表示，石虎「飛飛」是行政院農業委員會特有生物保育中心在今年6月2日送至園內，是一隻近4歲雌性個體，7月20日完成檢疫，移入台灣動物區照養。

動物園指出，保育員11月22日上午9時許，依規定巡查，卻找不到石虎蹤跡，立即通報搜查，並調監視器，發現「飛飛」當天7時許出現戶外活動場靠近頂網人造仿岩上方，並有抓扒動作，之後鑽入破口，消失於監視器畫面。

動物園表示，接獲保育員通報石虎「飛飛」失蹤後，立即輪流進入戶外活動場搜尋，並檢查是否有破口或可躲藏地點，確認「飛飛」不在活動場後，號召更多人至台灣動物區擴大搜索。

動物園指出，從監視器畫面，發現石虎「飛飛」鑽進人造仿岩破洞後消失，之後未再看見蹤影，研判石虎應是進人造仿岩內部。

動物園表示，石虎「飛飛」是救傷收容個體，右後腳因傷重截肢，目前持續巡查相聯通的人造仿岩，查看是否有其他破口。

動物園指出，考量石虎為高敏感度動物，會減少干擾，讓它放鬆警戒心，增加出洞可能性；若民眾發現石虎蹤跡，應保持安全距離，不要驚擾，並立即通報園方。