動物逃脫方式總是「意想不到」 點名、防逃有巧思

台北市立動物園短短2個月內發生食蟻獸和石虎逃跑事件，動物園發言人曹先紹表示，清點園區動物要依動物習性和照養方式，並不會一次在早上會晚上清點；至於要如何防止動物脫逃？曹先紹說，每種動物逃脫的狀況不同，他舉例，黑猩猩曾經就有藉著植物攀爬出高牆外，但因為靈長類聰明又依賴人類照養，牠看見保育員就自己回到牆內。曹強調，每種動物都要依照習性去設計不同環境防止逃脫。

有關木柵動物園內的防逃機制，曹先紹表示，每種動物都有不同的習性，保育員會根據不同物種去設計防逃機制。曹坦言，很多動物逃脫的狀況都是「意想不到」，包括這次石虎逃脫，也是因為從監視器發現牠會去挖掘人工仿石的小洞，讓洞越來越大而逃離場地。曹先紹說，人工仿岩在10年前可能沒有問題，但現今可能會有些小動，這些小洞被動物看見後，伸爪挖一挖就變成大洞，然後再挖大一點，動物就可能從洞穴逃脫。「不經一事不長一智」，經過這次才知道仿岩可能會讓動物逃脫，後續也會檢查各區的仿岩是否有同樣的狀況。

由於不同動物間逃脫狀況完全不同，他舉例，黑猩猩就曾經因為高牆外的植物茂盛，延伸到黑猩猩的戶外活動場，讓黑猩猩抓著植物攀爬出去，不過黑猩猩很聰明，也和保育員的關係非常好，所以牠看見保育員就自己回到牆內。而野性比較強或因傷從野外進入園區的動物，野性無法銷匿，曾經有過歐亞水獺從溫帶區離開又自己回到溫帶區內的案例，園區都會依據動物習性樣態去修正防逃設施。

至於要如何清點園區內動物？曹先紹說，依據動物習性有不同管理模式，草食動物就能夠自由進出，日行性的紅毛星星就會在晚上回內室睡覺，因為晚上牠們也不會在外面行動。夜行性的小懶猴等動物，則是生活在室內網籠，有牆壁和玻璃，四周就沒有空隙可以逃跑。所以保育員會根據動物習性，上班和下班會清點不同的動物，加上餵食也要一隻隻找出來，以大熊貓為例，保育員一天就得餵食5次，所以可能就清點好幾次。