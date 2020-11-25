石虎跑了！台北市立動物園證實「牠挖洞鑽出去」

台北市議員張斯綱今日接獲民眾投訴，台北市立動物園內一隻石虎逃脫，至今仍未尋獲。對此，台北市立動物園發言人曹先紹受訪時表示，失蹤的年約3歲的雌石虎，22日早上發現石虎不在園區內，在調閱監視器時發現石虎在人工仿岩挖掘，從洞口鑽出去，目前不確定是否還在園區，園方正全力搜尋。

張斯綱接獲投訴，指出台北市立動物園內的石虎在前幾天逃脫，至今仍未尋獲，批評動物園封鎖消息。對此，曹先紹表示，週日（22日）動物園的同仁上班後，發現有一隻3歲的母石虎不在場內，調閱監視器也同步在園區內搜尋，發現石虎有挖掘人仿岩的動作，去查看後果真被挖出一個洞。

曹先紹說，目前要先瞭解仿岩後方的結構，看能不能引誘石虎出來，希望石虎在移動的過程中，沒有發現園區的破口而逃出動物園。曹先紹強調，因為該石虎是人工飼養，身上有晶片，長期也都透過人工照養餵食食物，希望可以盡早尋回。