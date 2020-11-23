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八爪多一爪！他捕魚驚見「九隻腳的章魚」 專家：第一次看到

聯合新聞網 / 綜合報導
日本宮城縣近日捕獲到一隻九隻腳的章魚，另當地專家也十分驚訝。圖擷取自讀賣新聞
日本宮城縣近日捕獲到一隻九隻腳的章魚，另當地專家也十分驚訝。圖擷取自讀賣新聞

眾所皆知，章魚腳總共有八隻，「八爪章魚」的形象深植人心。但最近在日本，卻有人發現有「九隻腳」的章魚，令專家也感到不可思議。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，日本宮城縣南三陸町的一位養殖業者佐藤一彌，13日將一籠抓到的章魚帶回家中。當佐藤的母親要放鹽水處理時，卻意外發現有隻章魚，竟然擁有九隻腳，驚訝得立刻聯絡當地的自然研究中心。

自然研究中心的研究員阿部拓三表示，章魚的腳即使斷掉，也能夠進行再生，甚至長出一隻全新的腳。而仔細觀察這隻章魚，就會發現牠左邊從上數來的第三隻腳，分岔出去了另一隻小腳，很可能就是在這原理下長出來的。

過去，日本三重縣曾經抓到高達96隻腳的章魚，目前該章魚的標本已被該縣的水族館保存。即使如此，專家仍表示像這樣的章魚非常稀有，他自己也是第一次看過。為了繼續探究這支特殊的「九爪章魚」，專家決定將這隻章魚處理做成標本，未來也考慮將其展出，作為講解在地生態之用。

對此，網友們也相當驚奇，表示「以前生物老師就說過章魚可能有七隻腳或九隻腳」、「能多吃一隻腳還滿開心的」、「96隻腳到底是怎麼長的」。

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