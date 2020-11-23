大貓熊圓寶晉級「小皮熊」最愛秘密基地躲貓貓

大貓熊「圓寶」已快滿5個月大，體重超過10公斤，最近不論體力、行動能力都明顯UP UP。保育員表示，圓寶醒著的時間逐漸變長，對各種新事物充滿好奇心及挑戰力，正式晉級成「小皮熊」。

動物園表示，圓寶進戶外活動場時，最愛躲進觀音棕竹區專屬的秘密基地，一進去就可以玩很久，身上也總玩得髒兮兮，保育員只好拿出「那塊布」來幫忙擦澡，讓「小皮熊」能從泥娃娃變回可愛的黑白小熊。

保育員說， 除了秘密基地外，圓寶與姐姐圓仔的老朋友「藍桶君」也是相見歡，總是會奮力鑽入這半截藍水桶，模樣非常可愛、逗趣。

保育員說，圓寶已進入調皮期，對於新事物及環境都充滿挑戰力，媽媽圓圓則採睜一隻眼、閉一隻眼的開放態度，剛開始會在旁邊守著，若覺得安全無虞，就會讓「圓寶」盡情探險。

圓寶的秘密基地是位於戶外活動場地的觀音棕竹區，每一次圓寶一出門，就會立刻直奔位於牆角的秘密基地。圓寶會在秘密基地裡探險、躲貓貓，也會咬觀音棕竹當作固齒器，累了就直接倒頭睡在裡面，常常要出動保育員把圓寶抱回室內。