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大貓熊圓寶晉級「小皮熊」最愛秘密基地躲貓貓

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
大貓熊圓寶已快滿5個月大，體重超過10公斤，最近不論體力、行動能力都明顯UP UP。圖／北市立動物園提供
大貓熊圓寶已快滿5個月大，體重超過10公斤，最近不論體力、行動能力都明顯UP UP。圖／北市立動物園提供

大貓熊「圓寶」已快滿5個月大，體重超過10公斤，最近不論體力、行動能力都明顯UP UP。保育員表示，圓寶醒著的時間逐漸變長，對各種新事物充滿好奇心及挑戰力，正式晉級成「小皮熊」。

動物園表示，圓寶進戶外活動場時，最愛躲進觀音棕竹區專屬的秘密基地，一進去就可以玩很久，身上也總玩得髒兮兮，保育員只好拿出「那塊布」來幫忙擦澡，讓「小皮熊」能從泥娃娃變回可愛的黑白小熊。

保育員說， 除了秘密基地外，圓寶與姐姐圓仔的老朋友「藍桶君」也是相見歡，總是會奮力鑽入這半截藍水桶，模樣非常可愛、逗趣。

保育員說，圓寶已進入調皮期，對於新事物及環境都充滿挑戰力，媽媽圓圓則採睜一隻眼、閉一隻眼的開放態度，剛開始會在旁邊守著，若覺得安全無虞，就會讓「圓寶」盡情探險。

圓寶的秘密基地是位於戶外活動場地的觀音棕竹區，每一次圓寶一出門，就會立刻直奔位於牆角的秘密基地。圓寶會在秘密基地裡探險、躲貓貓，也會咬觀音棕竹當作固齒器，累了就直接倒頭睡在裡面，常常要出動保育員把圓寶抱回室內。

至於姐姐圓仔也很愛的「藍桶君」，妹妹圓寶同樣愛不釋手，當圓寶小小的身體直接躲進藍桶裡搖呀搖，很享受這個搖搖床，尤其圓寶非常喜歡「住」在裡面，常看圓寶探頭出來一下子，立馬又躲回藍桶君裡。

圓寶與姐姐圓仔的老朋友「藍桶君」也是相見歡，總是愛躺在藍水桶裡，一副怡然自得的模樣。圖／北市立動物園提供
圓寶與姐姐圓仔的老朋友「藍桶君」也是相見歡，總是愛躺在藍水桶裡，一副怡然自得的模樣。圖／北市立動物園提供
圓寶進戶外活動場時，最愛躲進專屬的秘密基地，一進去就可以玩很久，身上也總玩得髒兮兮。圖／北市立動物園提供
圓寶進戶外活動場時，最愛躲進專屬的秘密基地，一進去就可以玩很久，身上也總玩得髒兮兮。圖／北市立動物園提供

圓寶 圓仔 動物園

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