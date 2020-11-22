聽新聞
test
0:00 / 0:00
大象闖民宅找食物！貓咪挺身為主人守護家園 網讚：小英雄
近日泰國一隻貓咪成為網友熱烈討論的對象，原來牠有次見到大象闖入家中想找食物，即使面對龐大的身也亦毫無害怕，為守護家園反而勇敢的作出凶狠的樣子，結果成功嚇退大象，成為主人的小英雄。
位於泰國那空那育府一住宅在當地時間17日晚有大象擅闖入內，當地的森林保育員安納特（Amnat Norasin）指，其實該大象叫萊納德（Pai Salick），今年已35歲，本來在森林中生活的牠，喜歡在晚間闖入民宅找食物，但常常因此破壞花園，是當地有名的調皮動物。
不過這次萊納德終於遇到宿敵，原來屋主飼養了一隻3歲的虎班貓辛巴（Simba），牠一見到萊納德就認為對方是敵人，隨即變得兇狠起來，不斷發出嘶嘶聲作勢要攻擊萊納德，結果對方見到辛巴嚇到逃走，辛巴成功為主人守護家園。
屋主表示，辛巴本來是隻流浪貓，之前不時在住家附近出現，因此直接領養了牠，而辛巴個性本來就比較兇悍，不喜歡其他動物在自己地盤出現，於是當時見到萊納德就有如此舉動。
網友紛紛表示辛巴是隻非常勇敢的貓咪，見到敵人巨形的身軀也絲毫不退縮，反而嘗試趕走敵人，「是小英雄啊！」、「主子果然是不好惹」、「主人養了隻好貓」，也有網友感到羨慕，「為什麼我家的貓只懂吃」。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言