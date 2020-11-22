快訊

攔下騎士質問「為何闖紅燈」 台南男子被刀刺送醫

美軍誰訪台？印太司令部「J2」處長史達曼是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大象闖民宅找食物！貓咪挺身為主人守護家園 網讚：小英雄

香港01 / 謝茜嘉
貓咪擊退大象，成功為主人守住家園。圖擷自facebook
貓咪擊退大象，成功為主人守住家園。圖擷自facebook

近日泰國一隻貓咪成為網友熱烈討論的對象，原來牠有次見到大象闖入家中想找食物，即使面對龐大的身也亦毫無害怕，為守護家園反而勇敢的作出凶狠的樣子，結果成功嚇退大象，成為主人的小英雄。

位於泰國那空那育府一住宅在當地時間17日晚有大象擅闖入內，當地的森林保育員安納特（Amnat Norasin）指，其實該大象叫萊納德（Pai Salick），今年已35歲，本來在森林中生活的牠，喜歡在晚間闖入民宅找食物，但常常因此破壞花園，是當地有名的調皮動物。

不過這次萊納德終於遇到宿敵，原來屋主飼養了一隻3歲的虎班貓辛巴（Simba），牠一見到萊納德就認為對方是敵人，隨即變得兇狠起來，不斷發出嘶嘶聲作勢要攻擊萊納德，結果對方見到辛巴嚇到逃走，辛巴成功為主人守護家園。

屋主表示，辛巴本來是隻流浪貓，之前不時在住家附近出現，因此直接領養了牠，而辛巴個性本來就比較兇悍，不喜歡其他動物在自己地盤出現，於是當時見到萊納德就有如此舉動。

網友紛紛表示辛巴是隻非常勇敢的貓咪，見到敵人巨形的身軀也絲毫不退縮，反而嘗試趕走敵人，「是小英雄啊！」、「主子果然是不好惹」、「主人養了隻好貓」，也有網友感到羨慕，「為什麼我家的貓只懂吃」。

延伸閱讀：

主人走失貓咪超心痛 到收容所另覓愛寵意外結局超感動

６隻小灰貓上秒還趴地陪伴讀書 下秒跳上敏感位騷擾媽超無奈

文章授權轉載自《香港01》

大象 貓咪 泰國

相關新聞

大象闖民宅找食物！貓咪挺身為主人守護家園 網讚：小英雄

近日泰國一隻貓咪成為網友熱烈討論的對象，原來牠有次見到大象闖入家中想找食物，即使面對龐大的身也亦毫無害怕，為守護家園反而勇敢的作出凶狠的樣子，結果成功嚇退大象，成為主人的小英雄。

曾憂鬱自殘瘦得剩骨架 竹市浪犬變身帥氣型狗等待認養

去年有熱心民眾發現一隻米黃色流浪狗，身體虛弱極度消瘦，緊急通報並送交新竹市動物保護教育園區安置，經動保園區獸醫師檢查發現...

太香？霞喀羅古道近日台灣黑熊出沒 疑被遊客食物吸引

霞喀羅國家步道即將進入紅葉旺季，許多遊客夜宿白石駐在所，近日夜間發現有台灣黑熊靠近，農委會林務局新竹林區管理處提醒遊客應...

碧湖鳥類遭鼠害 居民盼增浮島

北市內湖碧湖公園紅冠水雞遭天敵攻擊，地方居民張博安發起生態護島及護岸整體環境改善案。他說，公園裡九曲橋下方有許多老鼠洞，...

讓愛延續！狗狗緊抓鐵杆求生 救援人員「1決定」改變牠一生

墨西哥南部11月初遇到暴風雨襲擊，沿海地區幾乎被洪水淹沒，數百人在暴風雨中失蹤，當地在過去50年中，從來沒有過如此嚴重的水災，甚至有些寵物犬也根本來不及逃生。墨西哥海事秘書處（SEMAR）於搜救時，就遇到一隻趴在鐵杆上的拉布拉多犬，牠後腿站立，兩隻爪子牢牢抓住鐵杆，防止自己被大水淹沒。

忠心護主！遇上鯊魚攻擊主人 澳洲勇犬瞬間跳海斥退

澳洲男子斯特里克蘭（Jack Strickland）帶同愛犬「蒂莉」（Tilly）往海灘玩水，突然一條鯊魚游近，蒂莉一見，立即跳落水保護主人把鯊魚嚇退。

萌貓鬍鬚斷一半！ 飼主見「整齊切口」憂：希望不是被偷剪

相信不少養貓的人曾發現過家裡主子因為調皮愛玩，「鬍鬚」曾斷掉過，近日一名女網友在Dcard發文表示，家裡貓咪的鬍鬚斷了，以往都是撿到「一整根」的，這次發現鬍鬚只斷一半，切口還很整齊，讓她很擔心。

影／玉山帝雉族群棲地穩定 數量已達1萬隻以上

千元鈔票背面的台灣國鳥帝雉（又名黑長尾雉）大家一定不會陌生，是台灣本島特有的長尾雉屬鳥類，過去因棲地受到破壞及盜獵問題，...

影／酸奶油真的這麼臭？貓咪超誇張反應笑翻網友

俄羅斯莫斯科有一隻叫比利亞（Belyash）的毛茸茸白色貓咪，在主人拿了一盒酸奶油給牠聞之後，竟「乾嘔」起來，超誇張的反...

南大老師追蹤3年「紅白相間漂亮大蝦」 果然發現台灣新物種

台南大學生物科技系副教授黃銘志花了3年時間追尋漁民口中「紅白相間漂亮的大蝦」，結果在基隆正濱漁港，發現漁民在東沙島海域捕...

老鷹視角探索生物多樣性 保育小站全新特展19日開幕

林務局即日起至110年4月30日止，將在市定古蹟保育小站推出「阿冠阿冠，你要住哪呢？生物多樣性探索展」，將日式小屋化為立...

台北動物園人氣企鵝「黑麻糬」早已病逝 未留後代

台北市動物園國王企鵝「黑麻糬」曾經轟動全台，受到許多民眾喜愛，不過，近期有民眾發現許久未見牠。經過園方證實，因腳底出現傷...

熱門新聞

周五起急降溫 專家：有機會冷到月底甚至12月初

殺破狼周運勢／巨蟹職場付出受肯定 5星座認真對發票！

台鐵鳴日號 下月中環島試營運

好市多黑色購物週首日優惠公開！大電視、洗碗機、金條、尿布全都有

高溫上看34度！ 吳德榮：明天再變天北部東部再轉雨

發票中獎免跑郵局 超商成幸運兒領獎首選管道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。