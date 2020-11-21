鯨豚擱淺金門岸際死亡 死因不明
海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊復國墩安檢所人員今天在金沙鎮西北方田埔岸際發現一隻死亡鯨豚，死因不明，這是今年金門地區第18起鯨豚擱淺岸際死亡案例。
金門岸巡隊表示，上午10時25分左右，復國墩安檢所人員實施灘岸巡查時，在金沙鎮西北方田埔岸際發現一隻死亡鯨豚，隨即通報水試所人員確切位置，並完成現場管制。
岸巡隊副隊長王榮忠表示，水試所人員抵達現場，判定鯨豚種類為寬脊露脊鼠海豚，長138公分、寬36公分，研判為海豚成年體；鯨豚外觀狀況浮腫皮膚脫落，沒有特別外傷，右胸鰭前端缺刻，死亡原因不明，由水試所人員帶回冰存，待後續採樣檢驗。
海巡署呼籲，保護保育類動物是每個人的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，除不應濫捕濫殺保育類動物外，更應積極愛護生存的環境。若民眾有遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將立刻趕往救援。
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