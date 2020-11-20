讓愛延續！狗狗緊抓鐵杆求生 救援人員「1決定」改變牠一生

墨西哥南部11月初遇到暴風雨襲擊，沿海地區幾乎被洪水淹沒，數百人在暴風雨中失蹤。當地在過去50年中，從來沒有過如此嚴重的水災，有些寵物犬根本來不及逃生。墨西哥海事秘書處（SEMAR）於搜救時，就遇到一隻趴在鐵杆上的拉布拉多犬，牠後腿站立，兩隻爪子牢牢抓住鐵杆，防止自己被大水淹沒。

當拉布拉多犬看見有人靠近時，眼神瞬間亮了起來，或許是沒想到會有人來救自己。救援人員靠近牠並輕撫牠的頭，試圖安慰這隻可憐的狗狗，而狗狗立刻抓住這根「救命稻草」，把爪子搭在船邊，但牠已經沒有力氣撲上去，最後靠著救援人員努力把牠抱上船，才成功救起牠。

救援人員收留這隻狗狗，牠很久沒有進食，加上受到驚嚇，身體十分虛弱，於是請來獸醫為牠做身體檢查。救援人員掃描狗狗身上的晶片，嘗試聯繫主人，但每次打電話過去卻無人接聽，於是救援人員做了一個改變狗狗一生的重大決定。

救援人員將狗狗留下，讓牠成為海事處大家庭的一份子，甚至有意將牠訓練成為搜救犬。狗狗經過幾天休息後，精神明顯恢復許多，現在的牠已經穿起「軍服」開始接受訓練，雖然不知是否能訓練成功，但救援人員都非常喜歡牠。

網友們都大讚救援人員的行為非常偉大，因為他們公平對待每一個生命，這隻狗狗才能倖存，「如果牠能順利被訓練成搜救犬，若下次有災害發生，牠也會無私整救受困者，人類救了牠，牠再整救人類，愛就是這樣不斷傳遞下去的」。