忠心護主！遇上鯊魚攻擊主人 澳洲勇犬瞬間跳海斥退

澳洲男子斯特里克蘭（Jack Strickland）帶同愛犬「蒂莉」（Tilly）往海灘玩水，突然一條鯊魚游近，蒂莉一見，立即跳落水保護主人把鯊魚嚇退。

事發於上月10日，斯特里克蘭在昆士蘭省大堡礁海洋公園的哈格斯通島（Haggerstone Island）享受陽光與海灘期間，突然發現一條鯊魚在附近徘徊，蒂莉見狀立刻跳落水驅趕，在原本平靜的海面激起巨大水花。

待水面回復平靜，鯊魚已不見蹤影，然而屬於澳洲卡爾比犬（Australian Kelpie）品種的蒂莉不敢鬆懈，不停追尋鯊蹤，直到確定沒有鯊魚的蹤影才與斯特里克蘭安然回到岸上。斯特里克蘭很感激蒂莉奮力驅趕鯊魚，形容這是一次很特別的經歷。

蒂莉也獲得網友大讚英勇，「狗狗太勇敢了，鯊魚隨時可能會攻擊牠，幸好沒有受傷」、「在狗狗心目中，主人的安全永遠排在第一位」、「鯊魚是海中獵人，卻竟然瞬間變成受驚的獵物」。

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文章授權轉載自《香港01》