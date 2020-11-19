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萌貓鬍鬚斷一半！ 飼主見「整齊切口」憂：希望不是被偷剪

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪的鬍鬚對牠們來說是很重要的感覺器官。示意圖／ingimage
貓咪的鬍鬚對牠們來說是很重要的感覺器官。示意圖／ingimage

相信不少養貓的人曾發現過家裡主子因為調皮愛玩，「鬍鬚」曾斷掉過，近日一名女網友在Dcard發文表示，家裡貓咪的鬍鬚斷了，以往都是撿到「一整根」的，這次發現鬍鬚只斷一半，切口還很整齊，讓她很擔心。

女網友發現家裡貓咪的鬍鬚斷了一半，讓她擔心詢問網友有無相同經驗。圖擷自Dcard
女網友發現家裡貓咪的鬍鬚斷了一半，讓她擔心詢問網友有無相同經驗。圖擷自Dcard

對此，許多網友回應，「會玩斷，之後就會長回來了」、「我家的也自己玩到折斷好幾根，還有那種最後面已經鬚掉的波浪狀，我猜牠是在玩電風扇被尬斷」、「我家的斷更慘，醫生說不影響生活都沒關係」、「有的會斷一半，也有會掉整根的」；不過也有網友指出，「看起來很像剪的」、「這麼整齊很像是被剪斷的耶」。

事實上，貓咪的鬍鬚是用來感測距離、氣流用的，同時幫助牠們狩獵，還能做為反映心情好不好的參考條件之一，當鬍鬚鬆鬆的掛著，代表心情放鬆；如果準備打鬥或嚇到的話，鬍鬚則會向後平貼面部。

貓咪的鬍鬚也可以像這樣全部豎起來喔！圖擷自Dcard
貓咪的鬍鬚也可以像這樣全部豎起來喔！圖擷自Dcard

有時貓咪的鬍鬚會因為玩鬧掉落，之後會重新長出來，有時也可能因為缺乏營養，當然也會有靠新陳代謝自然落下的時候，大約2到4周會長出來，所以要好好關注貓咪的情況，才能判定是什麼原因導致鬍鬚斷掉。不過如果是惡意剪掉牠們的鬍鬚的話，可能會讓貓咪反應變遲鈍、沒安全感，還會變得暴躁產生攻擊性，所以千萬不要這麼做喔！

貓咪 Dcard

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