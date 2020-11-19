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老鷹視角探索生物多樣性 保育小站全新特展19日開幕

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
林務局將在市定古蹟保育小站推出「阿冠阿冠，你要住哪呢？生物多樣性探索展」。圖／林務局提供
林務局將在市定古蹟保育小站推出「阿冠阿冠，你要住哪呢？生物多樣性探索展」。圖／林務局提供

林務局即日起至110年4月30日止，將在市定古蹟保育小站推出「阿冠阿冠，你要住哪呢？生物多樣性探索展」，將日式小屋化為立體故事繪本，帶領民眾跟隨主角大冠鷲「阿冠」，在找尋新家的路途中遇到各式各樣台灣野生動物，了解不同生態系中生物多樣性的重要，傳遞正確保育觀念。

2020年是生物多樣性公約「愛知十年目標」的期限，林務局表示，展覽希望透過淺顯易懂的故事，搭配立體造景及影音互動多媒體裝置，探索身旁隨處可及的生物多樣性，並認識淺山及都市生態系中的友善生態行動，了解生物多樣性如何影響日常生活，並介紹日常參與生物多樣性維護的方法。

除了展覽內容，林務局規畫11月起多場結合特展主題的系列活動，包括「人與水雉的棲地協奏曲」、「城市養蜂是Bee要的」、「淺談台灣原生植物與生物多樣性」、「替自己打造一座生態花園」、「換個角度走訪大安森林公園」等，以專家導覽解說及手作體驗融入生態保育

「阿冠阿冠，你要住哪呢？生物多樣性探索展」自即日起至110年4月30日止，開放時間為周三至周日上午9時至中午12時、下午1時30分至下午5時，周一、周二休館。地點於林務局保育小站（台北市金山南路二段203巷22、24號）。

展覽期間舉辦10場次系列演講與手作活動，各場次活動皆採網路預約報名，民眾可報名參加，詳細活動內容可至「林務局-森活情報站」（ https://www.facebook.com/twforest/  ）臉書專頁 。

大安森林公園 水雉 生態保育

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