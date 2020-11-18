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「灰影蜻蜓」現蹤 北市動物園記錄87種蜻蜓

聯合報 / 記者陳惠惠／台北即時報導
灰影蜻蜓出現的時間光線昏暗，幾乎是在天黑前半小時。圖／胡方碩攝，台北市立動物園提供
灰影蜻蜓出現的時間光線昏暗，幾乎是在天黑前半小時。圖／胡方碩攝，台北市立動物園提供

台北市立動物園園區內近來首次記錄到灰影蜻蜓，這是繼2016年發現喙鋏晏蜓後，在園內記錄到的第87種蜻蜓目昆蟲。

動物園表示，灰影蜻蜓成蟲飛行快速，出現的時間光線昏暗，幾乎是在天黑前半小時。灰影蜻蜓飛行速度很快，最好辨識的契機就是灰白色雄蜻蜓低空來回守衛領域，當其他雄蜓出現時就會展開驅趕空戰，等待雌蜻蜓的出現，與之交配。

動物園輔導員陳賜隆調查蜻蜓多年，2004年友人曾在蘭嶼看到圖鑑查不到的蜻蜓，陳賜隆從觀察描述和蜻蜓分布研判，可能是灰影蜻蜓。雖然此物種在台灣找不到類似的種類，但他認為，台灣本島一定有分布。

為此，陳賜隆和蜓友們組成特蒐小組，2006年共同發表灰影蜻蜓在台灣的首次紀錄，當時發現的區域，是在台東縣綠島、蘭嶼及屏東縣恆春半島。

近年台灣各地陸陸續續有灰影蜻蜓出現的紀錄，從最南端的屏東，到高雄、台南、嘉義一路向北擴散，連台北市北投、南港和內湖也都出現目擊紀錄，甚至連沒有池塘的大稻埕，也曾有灰影蜻蜓飛到室內。

隨灰影蜻蜓出現紀錄愈來愈多，陳賜隆認為動物園內應該也會有，日有所思夜有所夢，他夢見在動物園看到灰影蜻蜓，不料隔兩天竟然夢境成真，在台灣獼猴的水壕看到灰影蜻蜓。

陳賜隆7月30日下班時，見汽車擋風玻璃前有一隻飛行快速、身體褐色的雌蜓在產卵，還來不及拿出捕蟲網，蜻蜓便已飛走。陳賜隆把車窗上100多顆蜻蜓蛋，交給昆蟲館保育員照顧，僅孵化一隻，也沒順利長大，但他心想，會在傍晚活動的蜻蜓，行為又有點奇怪（附近都沒有水池），總覺得應該就是灰影蜻蜓。

陳賜隆把握黃昏天黑前的短短時間，在園內各個水池到處觀察，終於在台灣獼猴的水池看到灰影蜻蜓。

灰影蜻蜓廣泛分布於印度、東南亞、日本大東群島和琉球八重山群島，台灣全島都有發現。動物園表示，隨氣候暖化，灰影蜻蜓族群持續往北擴散，東部到宜蘭頭城、西部到新北萬里都有紀錄。民眾黃昏接近天黑時經過有水處，不妨多看兩眼，說不定就有機會發現黃昏才短暫現身的灰影蜻蜓。

近年來台灣各地陸陸續續有灰影蜻蜓出現的紀錄。圖／劉威廷攝，台北市立動物園提供
近年來台灣各地陸陸續續有灰影蜻蜓出現的紀錄。圖／劉威廷攝，台北市立動物園提供

動物園 台灣獼猴 屏東縣

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