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超可愛！日水族館有個「海獺消防隊長」 淡定救火模樣俘虜網友歡心
日本三重縣「鳥羽水族館」早前展開火災預防演習，其中有海獺獲安排擔當消防隊長角色，拿起水管對著模擬起火目標灑水。這隻海獺淡定救火的模樣瞬間俘虜不少網友歡心，紛紛留言指「好想與牠一起救火」。
日前，鳥羽水族館在官方Twitter上發布人氣海獺「Mei（メイ）」手持水管向模擬起火目標物灑水的照片，向民眾宣導提高防火救災意識，可愛畫面不僅擄獲網友的心，更讓鳥羽市消防署相當感謝，對於Mei提高救災意識的貢獻頒發感謝狀，Mei也額外獲得館方贈送的「加菜禮」。
據官網介紹，日本三重縣的鳥羽水族館友多達12個展示區域，飼養種類號稱日本第一，飼養種類多達1200種，且是亞洲唯一飼養「儒艮」的水族館。
11月9日から秋の全国火災予防運動ですので、先駆けてラッコのメイに〔鳥羽水族館１日消防隊長〕になってもうらいました‼️ 放水訓練の様子をご覧ください🔥💧 ※曲が流れますので音量にご注意ください。 #鳥羽水族館 #ラッコ #全国火災予防運動 pic.twitter.com/b91ET9gjNl— 鳥羽水族館（TOBA AQUARIUM） (@TOBA_AQUARIUM) November 7, 2020
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文章授權轉載自《香港01》
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