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超可愛！日水族館有個「海獺消防隊長」 淡定救火模樣俘虜網友歡心

香港01 / 夏洛特
日本鳥羽水族館人氣海獺明星「Mei（メイ）」手持水管向模擬起火目標物灑水的可愛畫面擄獲許多網友。圖擷自鳥羽水族館官網
日本鳥羽水族館人氣海獺明星「Mei（メイ）」手持水管向模擬起火目標物灑水的可愛畫面擄獲許多網友。圖擷自鳥羽水族館官網

日本三重縣「鳥羽水族館」早前展開火災預防演習，其中有海獺獲安排擔當消防隊長角色，拿起水管對著模擬起火目標灑水。這隻海獺淡定救火的模樣瞬間俘虜不少網友歡心，紛紛留言指「好想與牠一起救火」。

日前，鳥羽水族館在官方Twitter上發布人氣海獺「Mei（メイ）」手持水管向模擬起火目標物灑水的照片，向民眾宣導提高防火救災意識，可愛畫面不僅擄獲網友的心，更讓鳥羽市消防署相當感謝，對於Mei提高救災意識的貢獻頒發感謝狀，Mei也額外獲得館方贈送的「加菜禮」。

據官網介紹，日本三重縣的鳥羽水族館友多達12個展示區域，飼養種類號稱日本第一，飼養種類多達1200種，且是亞洲唯一飼養「儒艮」的水族館。

Mei模擬救災的畫面有助於提升全民防災意識，鳥羽市消防署特別頒發「加菜禮」表達感謝。圖擷自鳥羽水族館官網
Mei模擬救災的畫面有助於提升全民防災意識，鳥羽市消防署特別頒發「加菜禮」表達感謝。圖擷自鳥羽水族館官網

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文章授權轉載自《香港01》

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