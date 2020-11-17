全台鳥友超級任務！尋找野放來度冬黑面琵鷺T85、T94

黑面琵鷺保育季即將在11月22日在台南學甲濕地生態園區隆重登場，今年初鳥友救援2隻中毒及受傷黑面琵鷺「T85」 及「T94」，台南市農業局發起全台的鳥友協助找尋牠們的下落，是否今年再度平安飛回台灣度冬。

台南市農業局長謝耀清表示，今年1月19日台南市生態保育學會2位志工伙伴，在學甲濕地生態園區巡查時發現1隻有異狀的黑面琵鷺，由特有生物研究保育中心七股站專員，護送至慈愛動物醫院醫治，經醫師診斷為肉毒桿菌中毒，隨即為其施打抗血清藥劑並安置養病，歷經月餘日漸康復，為後續追蹤將其繫上「T85」腳環，2月5日送往特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，獸醫師評估其能適應野外環境可進行野放。

2月26日由市長黃偉哲與台南市生態保育學會等保育單位，在學甲濕地共同歡送康復的黑琵回歸大自然。

另外，今年3月22日鳥友王徵吉在七股頂山魚塭發現翅膀受傷無法行的黑琵，經送醫搶救已經康復，繫上「T94」腳環，4月7日下午4時，王徵吉等人帶往頂山賞鳥亭進行野放，該黑琵逗留一會即起飛，並在空中盤旋一趟，似乎向大家道別後，才依依不捨飛離北返，在場愛鳥人士一致祝福牠一路順風平安，來年多生幾隻小琵再回台灣相見！