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全台鳥友超級任務！尋找野放來度冬黑面琵鷺T85、T94
黑面琵鷺保育季即將在11月22日在台南學甲濕地生態園區隆重登場，今年初鳥友救援2隻中毒及受傷黑面琵鷺「T85」 及「T94」，台南市農業局發起全台的鳥友協助找尋牠們的下落，是否今年再度平安飛回台灣度冬。
台南市農業局長謝耀清表示，今年1月19日台南市生態保育學會2位志工伙伴，在學甲濕地生態園區巡查時發現1隻有異狀的黑面琵鷺，由特有生物研究保育中心七股站專員，護送至慈愛動物醫院醫治，經醫師診斷為肉毒桿菌中毒，隨即為其施打抗血清藥劑並安置養病，歷經月餘日漸康復，為後續追蹤將其繫上「T85」腳環，2月5日送往特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，獸醫師評估其能適應野外環境可進行野放。
2月26日由市長黃偉哲與台南市生態保育學會等保育單位，在學甲濕地共同歡送康復的黑琵回歸大自然。
另外，今年3月22日鳥友王徵吉在七股頂山魚塭發現翅膀受傷無法行的黑琵，經送醫搶救已經康復，繫上「T94」腳環，4月7日下午4時，王徵吉等人帶往頂山賞鳥亭進行野放，該黑琵逗留一會即起飛，並在空中盤旋一趟，似乎向大家道別後，才依依不捨飛離北返，在場愛鳥人士一致祝福牠一路順風平安，來年多生幾隻小琵再回台灣相見！
今年的黑面琵鷺保育季活動即將登場，台南市生態保育學會及許多鳥友都相當關心編號「T85」黑琵，以及「T94」黑琵，是否又平安的回到台灣度冬，希望全台的鳥友及愛鳥人土協助找尋牠們的下落，拍攝到牠們的身影，將公開頒發優質獎品給予鼓勵，並且招待參加黑琵親子輕旅行的活動，連絡電話0928749922邱先生。
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