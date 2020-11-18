台中11間戶外超推薦跑跳景點 毛孩超喜愛

台中動保處在「汪喵去哪兒」戶外篇介紹11間戶外景點。大部分店家皆有一定比例的室內空間，不過飼主仍需注意戶外活動時的天氣，避免毛孩中暑。

「海灣樂世界」是全亞洲數一數二大的狗狗樂園，樂園內有多項毛孩喜愛的娛樂設施。包含放風草坪、寵物泳池等各項寵物設施。園區內提供多種寵物餐點、人寵共住的觀星小木屋、七星級毛孩飯店與寵物藝廊，都是海灣吸引許多飼主前往的特色亮點。

「安妮公主花園」園區提供寵物領巾製作課程，種植具多種療效的紓壓香草植物，許多毛孩都忍不住邊走邊吃。最特別的是獸醫老闆以新社特產香菇入菜，製作成的寵物料理「法式三層松露雞肉派佐手工烘烤餅乾」，打造精品級的毛孩料理。

除此之外，尚有許多腹地廣大的園區，同樣歡迎毛孩前來。包含「心之芳庭」以法式鄉村風佈景，吸引飼主前來拍照；「青青湖畔親水花園」提供多元的活動與大片草坪；「流星花園休閒農場」提供食宿全包的度假式行程；「薰衣草森林」可吸收森林芬多精，與園區內的造景合影；「望高莊園」是台中地區最負盛名的看夜景場地，在此可度過燒烤、夜景與毛孩的美好夜晚。

另外還有免費可入園的場地如下，「臺中都會公園」面積多達88公頃，是喜好奔跑狗狗最佳的去處，因空間較大，需要留意毛小孩是否有誤食其他物品。「泉源公園」是位於台中市區內的毛小孩公園，400坪的空間，分為大型、小型犬區，以柵欄圍住草坪，讓飼主放心放風毛孩。「綠光計畫」是由十二棟自來水公司的老宿舍所改造的文創園區，這裏綠意盎然、環境舒適，有許多精巧的小店，是一個充滿藝術、人文、創意的場域。「Lim聆·茶音符」位在綠光計畫區內，是一間提供高品質茶葉的店家，可同時與綠光規劃順遊。

詳細的介紹內容，請上網搜尋「Pet你玩台中」臉書粉絲專頁。本次計畫共有以下店家響應優惠活動。憑「汪喵去哪兒」影片中該店家影片截圖到指定店家，即可享有優惠。

安妮公主花園：贈送神秘小禮一份

薰衣草森林：招待當日點心一份

以上優惠活動每桌限兌換一份，執行方式依據店內現場狀況而定，如贈品兌換完畢，店家將以等值商品代替，不可兌換現金，活動期限至2020.11.30為止，店家保有最終活動解釋權。