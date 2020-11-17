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台中20間友善毛孩商家 讓毛爸毛媽放心血拚

聯合新聞網 / 台北訊

台中動保處在「汪喵去哪兒」影片中，介紹台中友善寵物的血拼店多達20個店家，包辦飼主各種採購需求。

「麗寶 OUTLET MALL」提供付費租借的寵物專用推車，在二樓處有個免費的狗狗草地樂園，周圍都有圍欄，並提供盥洗處，方便飼主帶著毛孩來此跑跳，此外每月定期舉辦狗狗慶生活動，設計許多人寵合作的小遊戲，可促進與毛孩之間的感情。

連鎖家居業者「HOLA、特力屋」提供免費租借的寵物專用推車，還有手做木工課程；「Home Work家務室」由減塑的元素構成，秉持著友善環境的理念，提供優良國內外選品；「小毛日子雜貨店」內的日常雜貨都是可愛的動物造型，樣式眾多。

此外，顧及飼主的時尚需求，同樣有多間衣著、髮型設計店家可供選擇，包含「寶林堂眼鏡、漫典國際髮型名店、F&F HAIR STYLES、It's衣著概念店、髮狼‧豆寶小店長、卷尾哮耳」，其中卷尾哮耳主要為寵物自助洗澡，以及寵物時尚穿著選物店。

若想體驗較為文青的走讀步調，「晨熹社」是一間隱身巷弄中的獨立書店，以「家」為起點的選讀選物，步調舒適悠哉，充滿書香氣息。「自己印紙膠帶」提供整櫃的紙膠帶，文具種類多元豐富。「樂洋羊毛氈」即為快樂羊毛氈的意思，樂洋以羊毛氈教學起家，主要販售羊毛氈材料包，以簡單理解的圖說，讓消費者能獨立完成作品。「憩而思生活驛站」是一個充滿活力的場域，在這裡有各種商品、工坊、課程、策展，在互助合作的光復新村裏，以群眾的力量，共築理想家園。

「飽屋寵物美容鮮食」，致力推廣狗狗吃鮮食的觀念，希望能夠以更平價的方式讓狗狗吃出健康，推出多種寵物鮮食料理。

詳細的介紹內容，請上網搜尋「Pet你玩台中」臉書粉絲專頁。本次計畫共有以下店家響應優惠活動。憑「汪喵去哪兒」影片中該店家影片截圖到指定店家，即可享有優惠。

家務室 友善生活雜貨：裸裝液態洗沐.清潔商品九折

小毛日雜貨店：動物擺飾買大隻送迷你仰望系列動物擺飾

寶林堂眼鏡：一般眼鏡7折

F&F HAIR STYLES：整單95折優惠

It's 衣著概念店：整單95折優惠

晨熹社繪本書店：贈送神秘小禮一份

飽屋寵物美容鮮食館：招待寵物小點心一份

卷尾哮耳：寵物自助洗折價50元

以上優惠活動每組消費限兌換一份，執行方式依據店內現場狀況而定，如贈品兌換完畢，店家將以等值商品代替，不可兌換現金，活動期限至2020.11.30為止，店家保有最終活動解釋權。

寵物 髮型 獨立書店

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