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帶毛孩出遊一起睡不是夢 台中8間人寵共住旅宿

聯合新聞網 / 台北訊

台中市旅宿產業發達，不過因為旅宿是屬於私密性的空間，許多店家並不會開放毛孩與飼主一同入住，台中市動保處今年共邀請到8間旅宿業者提供寵物友善的住宿服務，方便外縣市的飼主帶毛孩一起來台中走跳。

許多交通便利的商旅都提供入住服務，包含「奇異果快捷旅店-捷運中清店」、「創意時尚旅店」、「歐風商旅」，方便飼主依據需求入住。

另外具備有主題性的汽車旅館也同樣有加入計畫，包含「天月人文休閒汽車旅館」以古典裝飾風格為主題、「和樂商務設計旅店」以時尚都會風格為設計、「沙夏汽車旅館」帶有異國風情感。部分房型還提供有泳池與KTV。不過需注意毛孩不可下水，以及音量不可過大。

另外，如想到較遠的地方度假，可選擇「明高溫泉」，位於谷關溫泉風景區內，全館客房均提供谷關無色無味之優質碳酸原湯。另外還有「海灣樂世界」可選擇，海灣的啵比觀星合掌屋，是人寵共住的小木屋，共14間。小木屋內的閣樓觀景窗夜晚可看星星，氣氛溫馨。房間內寵物的用品相當充足，包含寵物睡床、寵物飲用水與餐具皆有，方便飼主隨時入住。

以上各種風格與房型，可滿足飼主出差、旅遊的不同需求。

詳細的介紹內容，請上網搜尋「Pet你玩台中」臉書粉絲專頁。本次計畫共有以下店家響應優惠活動。憑「汪喵去哪兒」影片中該店家影片截圖到指定店家，即可享有優惠。

創意時尚飯店：折抵$100元清潔費(寵物清潔費$200/隻)

和樂商務旅館：贈送優惠券一張, 贈送神秘小禮一份, 平日電話預訂房價折扣500元

沙夏汽車旅館：招待當日點心一份, 招待寵物小點心一份，免服務費

以上優惠活動每房限兌換一份，執行方式依據店內現場狀況而定，如贈品兌換完畢，店家將以等值商品代替，不可兌換現金，活動期限至2020.11.30為止，店家保有最終活動解釋權。

寵物 汽車旅館 溫泉

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