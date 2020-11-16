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2歲警犬出勤時爆衝甩繩逃走 網笑：狗狗也想翹班

聯合新聞網 / 綜合報導
2歲的警犬「庫列巴」（クレバ号）上個月逃脫失蹤兩天。圖取自TBS新聞
2歲的警犬「庫列巴」（クレバ号）上個月逃脫失蹤兩天。圖取自TBS新聞

警犬被訓練來協助警察進行搜救、毒品查緝等任務，日本一隻年輕的牧羊犬警犬在值勤時不明原因爆衝逃脫，警方出動大批人力兩天後才找回。

日本兵庫縣上個月25日接獲報案，一輛可疑汽車停在七種山登山口附近，警方確認該車所屬一名54歲的失蹤女性，隨即帶著2隻警犬入山搜尋。過程中2歲的警犬「庫列巴」（クレバ号）突然爆衝甩開警員的牽繩逃走了，警方直到日落都沒找到，而另隻警犬則找到了陳屍的失蹤女性。

TBS新聞報導，警方隔天派出37名警力入山找狗，還出動直升機空中搜索，27日加派41名警力再度入山搜尋，最後在海拔600多公尺的山頂附近尋獲，此地距離牠當時逃脫僅100公尺。發現時牠的皮帶纏繞在樹上，沒有受傷，警方用麵包和魚肉香腸試圖安撫，平安無事將牠帶回。

警方指出庫列巴是2歲大的德國牧羊犬，從去年七月服役，今年一月開始進行搜救任務，至今已找到四名失蹤者。庫列巴是兵庫縣警局的11隻警犬中最年輕的一隻，性格溫順聽話。鑑識課表示庫列巴受過訓練所以應該不會攻擊人類，推斷逃走的原因可能是嗅到山中野生動物的氣味太興奮所致。

網友表示：「是不是罐罐不夠所以想翹班」、「狗狗表示我不想努力了」、「不知道警犬有沒有特休可以放」、「時間到自動下班啦」、「應該會直接讓牠退役」。

警犬 失蹤 日本 警察

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