別誤會北市動物園玻璃髒 其實是用來防鳥殺

民眾到台北市立動物園，一定好奇怎麼許多園區的玻璃上，都有一點一點的白點？甚至還有遊客抱怨白點擋住視線。動物園表示，這些玻璃牆上的白點，並非沒清洗乾淨留下的髒汙，而是為了改善「鳥類窗殺」，增設防止鳥類誤撞的「友善鳥類窗貼」。

動物園表示，保育員8月初時，有同仁館區巡邏，意外發現一面玻璃牆下倒著一隻五色鳥，檢查後發現，這隻五色鳥是因氣囊破裂導致皮下囊腫，明顯是外傷所致，儘管五色鳥成功被救回野放，但此案例之後，動物園也開始思考鳥類窗殺的解決之道。

動物園日前也邀請台灣猛禽研究會獸醫師王齡敏，為園內同仁進行「窗殺宣導」教育訓練，不到一周，園區就達成處理共識，並完成「友善鳥類窗貼」施作，希望每布置一扇窗戶，受害鳥兒就少了幾隻。

保育員表示，鳥類之所以會誤撞玻璃，往往是因為玻璃本身非常乾淨透明，或是因玻璃反射天空、與周遭環境景象，讓鳥類誤以為可以通過，鳥類無法辨識玻璃是隔離障礙物，就容易發生「鳥類窗殺事件」。過去普遍的作法，是在一片玻璃上貼一張猛禽貼紙，期望製造有猛禽假象，但後來研究學者觀察發現，鳥類並不會因為有猛禽貼紙就不靠近。

保育員說，經由專家建議，若要防止鳥類誤撞玻璃，應是在玻璃外側懸掛或黏貼高密度、大面積的物件，例如霧面玻璃、點陣窗貼、懸掛垂墜物或密集貼紙，關鍵是密度要夠高，建議點與點的密度小於5乘10公分。

園區已經先在非洲動物區東非狒狒、斑哥羚羊及白犀牛戶外活動場的玻璃貼上「友善鳥類窗貼」，到目前為止，這幾處都沒有再出現鳥類窗殺事件，若評估成效良好，未來就可能在園區其他地方比照辦理。