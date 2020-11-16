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警訊！濕地縮減棲地劣化 全台12種水鳥數量明顯減少

聯合報 / 記者彭宣雅/調查即時報導
「台灣新年數鳥嘉年華」調查團隊分析2014年到2019年度冬水鳥族群的變動趨勢，發現有12種水鳥的數量明顯減少。圖／特生中心提供
「台灣新年數鳥嘉年華」調查團隊分析2014年到2019年度冬水鳥族群的變動趨勢，發現有12種水鳥的數量明顯減少。圖／特生中心提供

「台灣新年數鳥嘉年華」調查團隊分析2014年到2019年度冬水鳥族群的變動趨勢，發現有12種水鳥的數量明顯減少。農委會特有生物研究保育中心助理研究員林大利表示，水鳥減少的原因，可能和各類型濕地的面積縮減和棲地品質劣化有關，將再執行進一步的研究探討。

林大利在本月3日，將監測成果與百餘名來自世界各國的學者報告，並將研擬跨國際的監測指標。

由1054位賞鳥者共同推動的度冬水鳥公民科學「台灣新年數鳥嘉年華」在今年年初完成176個樣區的鳥類調查。監測範圍涵蓋台澎金馬和東沙島，共記錄350種，32萬3979隻次的鳥類，合計2萬多筆調查資料將全面開放。

特生中心表示，分析結果發現，整個台灣的東方環頸鴴、青足鷸、磯鷸和長趾濱鷸的數量明顯減少，只有白冠雞的數量有所增加。

根據調查分析，狀況最嚴重的地區是重要的度冬水鳥熱點「蘭陽平原」，共有9種水鳥的數量顯著減少，包括赤頸鴨、磯鷸、小環頸鴴、長趾濱鷸、小青足鷸、太平洋金班鴴、田鷸、鷹斑鷸和黑腹濱鷸。

另外一處因外海常有大面積泥灘地的「彰化沿海」，則有蒙古鴴、鷹斑鷸、赤足鷸和三趾濱鷸的數量明顯減少。

特生中心表示，根據觀察得知，這些水鳥會使用沿海泥灘地、河口、水稻田、魚塭和埤塘等各種濕地環境，因此，維持各種濕地環境的面積和棲地品質，避免受到開發和汙染，都將是未來保育遷徙水鳥的核心保育行動。

日本學者天野達也博士和澳洲學者傑克森博士表示，「台灣新年數鳥嘉年華」的推動，補足了東亞澳遷徙線上遷徙水鳥的資料空缺，是掌握東亞水鳥狀態和濕地環境品質的重要拼圖。

濕地 東沙島

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