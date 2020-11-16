青頭潛鴨 再度光臨四川德陽

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北-德陽報導
瀕危物種青頭潛鴨，連續5年到四川德陽旌湖越冬。圖／李濤提供
瀕危物種青頭潛鴨，連續5年到四川德陽旌湖越冬。圖／李濤提供

「鳥友在旌湖觀鳥時，意外發現了3隻青頭潛鴨，太難得了！」近日在四川省德陽市，愛鳥人士發現了3隻珍貴的青頭潛鴨。這種全球數量不足1000隻、在世界範圍內都屬於瀕危物種的高保護級別鳥類，已經連續5年到旌湖越冬，而且今年一次來了3隻，非常罕見。

青頭潛鴨是雁形目鴨科潛鴨屬的鳥類，善於收攏翅膀潛水，雜食性，主要以水生植物和魚蝦貝殼類為食。繁殖期主要棲息在富有蘆葦和蒲草等水生植物的小湖中，冬季多棲息在大的湖泊、江河、海灣、河口、水塘。青頭潛鴨為遷徙性鳥類，每年3月中旬，從南方越冬地遷往北方繁殖，10月中旬開始遷往南方。目前，全球僅存青頭潛鴨不足1000隻，被列入「世界自然保護聯盟」（IUCN）2013年瀕危物種紅色名錄ver3.1-極危（CR）。

據德陽觀鳥愛鳥志願者協會副會長李濤介紹，今年已經是青頭潛鴨連續第5年到旌湖越冬。「此前在雲南等地有過它的觀察紀錄，但數量都在1、2隻，今年德陽一次性能觀察到3隻，實屬難得。」李濤表示，作為大陸西部著名的「愛鳥之城」，青頭潛鴨多次「光臨」，無疑是對當地自然環境和愛鳥氛圍的莫大肯定。

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