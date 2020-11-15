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侏儸紀公園？巨鱷悠閒散步高爾夫球場 網驚：以為是恐龍
真實版的《侏儸紀公園》？近日國外網友拍下一隻「謎樣生物」悠閒地在草地上散步，但鏡頭拉近後能發現這其實是貨真價實的巨鱷，由於其體型龐大且尾巴又長又壯，容易讓人誤以為是恐龍，影片曝光立刻掀起討論，目前已累積160萬的觀看次數。
根據外媒報導，美國佛羅里達州日前受到熱帶風暴侵襲，然而當地民眾開車經過瓦倫西亞高爾夫鄉村俱樂部時，發現一隻巨鱷在草皮上悠然行走，且緩慢地朝湖邊前進。對此，爬行動物和兩棲動物研究負責人戴維·斯汀（David Steen）表示，鱷魚的體型屬於正常範圍，這是標誌性物種保護成功的故事，總之這段影片沒有任何異常。
網友看完紛紛留言回應，「不敢相信我的眼睛！」、「體型也太龐大，應該將牠移放到遠離人群的湖邊」、「住那麼久，第一次看到巨鱷」、「還好不是我遇到，不然會嚇死」、「告訴我不是真的，牠的腿很健壯」。
HOLY GATOR🐊: take a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!— Nicolette Perdomo (@NickiPerdomo) November 12, 2020
📸: Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ
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