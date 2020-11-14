動物園獅子躺水塘動也不動已死亡 園方竟稱：在休息

中國河北邯鄲一間野生動物園近日有非洲獅被發現一動不動浸泡在水塘之內，工作人員最初僅稱「在休息呢」。惟經查驗後，動物園證實獅子已經死亡，理由是「體力不支溺斃」。不過，邯鄲林業局在周五再度作出回應，稱溺斃是不實消息，「屬於正常壽命到了老死」。對於獅子的實際情況，有關方面竟然會兩天內出現三種不同版本回應，有不少網友就留言批評當局行政混亂。

事發在周四（12日），有網民上傳影片指河北邯鄲佛山野生動物園內，有一隻非洲獅浸泡在水塘中一動不動，疑似已經死亡。網民引述工作人員最初的回應，稱獅子尚在生，「那隻獅子可能趴​​著休息呢，不會出現死亡現象的」。工作人員又透露，該隻非洲獅子是雄性，在2018年10月引進，當時年齡已經有20多歲。

隨後，經過園方一番查驗，該隻非洲獅證實已經死亡，並稱「這隻獅子生病時間挺長，在透風曬太陽時跳進水池，因體力不支溺亡」。

但邯鄲市林業局在周五就「澄清」，稱溺斃是不實消息，指屍檢報告顯示獅子或因生病，加上已近壽終年齡而死亡，按照規定可以製作成標本，後續將與省級相關單位研討後決定。

據介紹，獅子被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》，一般情況下4歲左右完全成年，5歲至9歲達到巔峰期。獅子在10歲以後開始走下坡路，非洲草原上的雄獅平均壽命只有14歲左右，人工飼養則可達20歲以上。

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文章授權轉載自《香港01》