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愛犬半夜異常吠叫 媽出房門見「虐心一幕」淚崩：牠其實都懂

香港01 / 劉詩韻
愛犬感知同伴要離開，異常吠叫吵醒主人。受訪者提供
愛犬感知同伴要離開，異常吠叫吵醒主人。受訪者提供

寵物生病離世，除了主人傷心外，牠們的同伴也會感到悲痛。有網友在社群媒體表示，6歲的愛犬「八寶」因為心臟有腫瘤，身體健康開始下滑，有一天她整晚都在照顧八寶，覺得有點疲累，所以回房間小睡片刻，但她突然被家中另一隻狗狗「曼尼」的吠叫聲吵醒，當下她以為曼怩亂吠，誰知一打開門，見到眼前一幕，令她秒速淚崩。

飼主邱小姐接受《香港01》訪問時表示，曼尼很尊敬八寶，以前曼尼做錯事被責罵時，必定跑去椅子下面找八寶，並躲在牠旁邊，邱小姐說「即使空間再小，八寶都會騰出位置讓曼尼躲藏，逃避我的責罵」。

沒想到先前八寶確診患癌，導致身體健康每況愈下，某晚主人照顧八寶，感到十分疲累，於是入房小睡10分鐘，睡夢中她突然被曼尼的哭吠聲吵醒。當時邱小姐還以為曼尼失常亂吠，於是準備開門叫停狗狗，誰知她打開門，卻看到八寶倒在房門口，照理說牠已經無法走路，當下她立刻蹲下去摸八寶，並看著牠嚥下最後一口氣。

邱小姐指曼尼很有靈性，但可能因為牠親眼目睹八寶離世，未能接受，在八寶離開的第二天，曼尼半夜凌晨4點多，就爬起床吵著要出房間。邱小姐說「我起初以為曼尼是想尿尿，因為牠平時一向睡到7點才會起床，但原來牠是要在家尋找八寶的蹤影」。

曼尼在客廳走來走去，更走到八寶生前常待的位置，如椅子下、籠子旁聞嗅，最後連八寶習慣上廁所的地方都找了。媽媽看到此情此境，非常心酸，並不斷重複向曼尼說「不要找了，八寶跟菩薩去修行了」，但曼尼依然沒有理會，不願面對現實，繼續在客廳仔細地找尋八寶。

這個情況維持3個多月，到最近才沒有再找八寶，但偶爾半夜牠會突然吠要媽媽開門，有時會咬著洋娃娃跑到客廳，像是要跟誰玩。前幾天牠又把八寶待過的地方巡一遍，邱小姐問曼尼「八寶回來了？曼尼看著我搖尾巴，再趴在八寶的地方沉思，想不到八寶不在身旁，曼尼仍沒有忘記這位可愛的天使，我相信如果有緣，我們必定會再相遇，八寶一定會再回來」。

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文章授權轉載自《香港01》

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