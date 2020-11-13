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斷頭斬尾掏空內臟 智利海灘驚見17條瀕危尖吻鯖鯊殘屍

香港01 / 李福源／報導
該批尖吻鯖鯊不僅內臟被掏空，連頭及尾部亦遭割去。（Twitter圖片）
該批尖吻鯖鯊不僅內臟被掏空，連頭及尾部亦遭割去。（Twitter圖片）

智利港口城市安托弗加斯塔（Antofogasta） 的沙灘一處垃圾堆中，近日發現了17條頭及尾部遭割去的尖吻鯖鯊（shortfin mako shark）屍體，當中有部份甚至是身長不到4.9尺（約1.5米）的幼鯊，當局已就事件展開調查。

安托法加斯塔市環境部長拉斐爾卡斯特羅（Rafael Castro）與大學教授布斯塔曼特斯（Carlos Bustamante）到現場調查，形容該批鯊魚死狀極慘，不僅內臟全被掏出，頭及尾部也被割掉，推測可能是漁民殺死鯊魚後隨意丟棄在海灘附近的垃圾場。布斯塔曼特斯說，這些鯊屍其實仍相當值錢，故難以明白為何會被丟棄。

在智利，把鯊魚的魚鰭割去後丟棄是屬於虐待動物的違法行為，拉斐爾卡斯特羅強調，將嚴懲犯案者，「有關行為顯示他們完全不在乎，也不尊重安托法加斯塔市的生物多樣性和生態環境，這是一場徹底的生態災難。」

尖吻鯖鯊已被國際自然保育聯盟（Union for Conservation of Nature）列入紅皮書，屬瀕臨滅絕的物種，一般成年的尖吻鯖鯊可生長至13米，泳速高達時速74公里，但由於鯊魚皮可製作皮革，顎骨及牙齒可用作裝飾品，而肝就被拿去製造魚肝油，因此經常遭到非法捕獵。

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文章授權轉載自《香港01》

鯊魚 智利 沙灘

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