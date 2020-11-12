鷹爪不敵魚鈎屢次覓食落空 專家：等落難才能出手救援

拍鳥俱樂部蔡姓鳥友在基隆港拍到1隻黑鳶（老鷹），腳爪被魚鈎和魚線纏住，導致屢次俯衝水面覓食落空，有人擔心牠因此死亡。基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐表示，猛禽或許有機會自行去除魚鈎脫險，未來只能持續追蹤，牠若因未進食落難且被發現，才能出手救援。

臉書社團拍鳥俱樂部社長黃蜀婷昨說，蔡姓拍鳥同好前天到基隆港拍攝黑鳶飛翔、覓食英姿時，發現有隻黑鳶覓食過程有異狀。放大牠的照片檢視，赫然發現牠的腳爪上竟然有多支魚鈎，猜測因此無法順利抓取水面腐肉、內臟進食。

蔡姓鳥友把黑鳶腳爪纏繞魚鈎的照片上傳拍鳥俱樂部社團，不少人認為黑鳶安全堪慮。黃蜀婷說，這隻黑鳶如果無法正常進食，未來可能因衰弱致死，希望釣客不要再隨意丟棄魚鈎，以免再發生類似悲劇。

沈錦豐說，猛禽如果被魚線、魚鈎纏繞，有機會自行用嘴或爪子自行去除。黑鳶跟其他猛禽不一樣，因為主要以死亡的動物屍體或內臟為食，獵捕活體的需求不像其他猛禽高，如果只是單腳被魚鈎纏住，對生命的危害相對小。只是細看照片，發現除了左腳明顯有多支魚鈎，右腳好像也有魚線，這點較讓人憂心。