貓咪兔兔一起出遊 台中10間最萌友善寵物咖啡廳

台中動保處在「汪喵去哪兒」20間特色友善寵物咖啡廳介紹中，下集分享的是特別適合貓咪與兔兔前來的咖啡廳。10間店家中有9間皆有店貓，較適合個性穩定的毛孩前來。唯一無店貓的「魔法兔兔」是全台少見的兔兔主題咖啡廳。

按照店內的「貓口數」，大致可分成三類型的貓咪下午茶，第一種類型是貓口數量較少的店家，包含有「究享cafe」店內有三位貓咪值班，餐點份量多且選擇多樣，店家提供水碗與睡床給來店寵物，是唯一有提供寵物鮮食餐的店家。「沐沐咖啡」店內同樣有三位貓咪值班，提供許多獨門秘方的甜點，還有韓式擠花課程。「貓門咖啡」是以異國風情為設計感的咖啡廳，特別委託設計師在店內打造藝術燈籠，總共有150種貓的樣式，招牌香芋霜淇淋，口感香濃無添加。

第二種是店內貓口數較多的店家，「貓老闆咖啡」總共收編了五隻貓老闆，店內推廣認養代替購買，希望讓不熟悉貓咪者，可以在此更認識貓咪，招牌貓咪拉花拿鐵是立體造型的貓咪設計，非常吸睛「貓爪子咖啡」是一間有故事的咖啡廳，許多飼主都會帶自己的貓咪到店內慶生，兩層樓高的店面，空間非常開闊；「R-Star Coffee」是一間有著絕美森林系戶外庭院的餐廳，戶外座位區充滿海島氛圍，店內有一座獨立的貓咪專屬遊樂場，裝設有各種貓跳台與機關，是店內貓咪最喜歡的小角落。

第三種是店內貓口數多，且開放認養貓咪的店家，「貓叫村 Miao Village」是光復新村內以流浪貓為主題的店家，老闆甚至以浪貓為靈感，創造出飲料菜單，店內的空間佈置成獨具風格的兩間包廂，時常舉辦活動，非常熱鬧。「樂樂咪小廚房」是為動物而開的餐廳，一樓空間有提供毛小孩牽繩固定環，整層三樓的空間都留給待領養的貓咪，可以說是台中浪貓的重要娘家之一。「橘光呼嚕X背包cat」店內進駐大量貓咪軍團，餐點都是精緻現做的料理，餐廳還有獲得低鈉餐廳認證。

「魔法兔兔」提供大量的遊樂空間提供兔兔放風。店內牆面設置3層樓的立體兔兔隧道，並設計平面的兔兔放風區，只限飼主進入，讓兔兔安心玩耍。餐點都以兔兔容器擺盤或是以可愛兔兔作為外型，不只外型精巧，口味也相當美味。

詳細的餐廳介紹內容，請上網搜尋「Pet你玩台中」臉書粉絲專頁。本次計畫共有以下店家響應優惠活動。憑「汪喵去哪兒」影片中該店家影片截圖到指定店家，即可享有優惠。

貓門咖啡：消費滿500元送美味茶點乙份

貓老闆咖啡：招待當日點心一份

R-star咖啡店：招待當日點心一份

魔法兔兔MF22 - 兔兔友善餐廳：招待當日點心一份

橘光呼嚕X背包Cat咖啡輕食屋：招待寵物小點心一份

以上優惠活動每桌限兌換一份，執行方式依據店內現場狀況而定，如贈品兌換完畢，店家將以等值商品代替，不可兌換現金，活動期限至2020.11.30為止，店家保有最終活動解釋權。