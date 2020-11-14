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悠哉午後小時光 台中10間最萌友善寵物咖啡廳

聯合新聞網 / 台北訊

台中動保處在「汪喵去哪兒」影片的20間特色咖啡廳介紹中，上集介紹10間適合狗狗前來的餐廳。多間咖啡廳推廣領養代替購買，店內送養了許多浪狗，不只理念暖心，也提供高品質的咖啡，抓住客人的胃。

咖啡廳店家中，有4間餐廳提供有寵物餐點。「攜旺咖啡」是由一群狗狗訓練師所成立的浪浪中途學校，希望能透過教導浪浪好教養，幫助浪浪找到新家，這裡的浪浪幾乎各個都身懷絕技，餐點種類也相當多元豐富。「咖萃咖啡廚房」以異國料理為主打特色，店內風格走輕工業風，寵物餐點使用營養豐富的紫色地瓜，顏色繽紛。「Homecafe」是一間寵物認養主題餐廳，推廣領養代替購買，尊重生命，寵物鮮食餐分成三種尺寸供選擇，滿足不同體型毛孩的胃口。「黑吉良食-寵物複合式專門店」是一間結合餐廳與寵物用品的店，店內不定期舉辦毛孩不偷吃的挑戰賽，常吸引許多毛孩參與。

「EliubiS 愛留彼此」是一間為動物而生，只賣瑞士小牛喝剩牛奶所製成的霜淇淋店，以關愛動物為理念。店內固定收養浪浪，希望能為毛孩找到幸福的家。「Cafe Muug」老闆對於咖啡相當專注堅持，招牌冰球拿鐵製作費時，外表吸睛，口感層次豐富；「Tamp Temper Taichung Coffee」由老闆嚴選咖啡豆，親自烘豆，店內空間設有少量座位，較適合外帶飲用；「Isabella’s cafe」佈置裝潢復古，甜點為招牌「小麥子咖啡烘焙」拒絕添加各式人工香料與色素，選擇將在地食材融入烘焙產品中；「FabuDs 斐比樂斯」提供多種甜點，法式口感提供消費者不同的感受。

詳細的餐廳介紹內容，請上網搜尋「Pet你玩台中」臉書粉絲專頁。本次計畫共有以下店家響應優惠活動。憑「汪喵去哪兒」影片中該店家影片截圖到指定店家，即可享有優惠。

咖萃咖啡廚房：招待狗狗鮮食一份

Isabella’s：整單95折優惠

小麥子咖啡烘焙：飲料內用95折

黑吉良食寵物複合式專門店：招待寵物小點心一份

踏踏地球TaTaEarth：招待寵物小點心一份

以上優惠活動每桌限兌換一份，執行方式依據店內現場狀況而定，如贈品兌換完畢，店家將以等值商品代替，不可兌換現金，活動期限至2020.11.30為止，店家保有最終活動解釋權。

咖啡廳 寵物 甜點 認養

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