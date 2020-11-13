配合毛爸毛媽作息 台中毛孩早午餐有12家

台中動保處在「汪喵去哪兒」介紹台中12間早午餐餐廳，不只提供美味餐點，多間餐廳更規劃有舒適的環境，適合毛孩晨起運動與拍照攝影。

早午餐中總共有4個店家提供有寵物餐料理：「樂享森活」是一個兩層樓400坪的大空間，不但有舒適的用餐區和商品部，二樓還有寵物微藝廊，同時也有毛孩最愛的游泳池，游泳後來能品嚐店家精心以雞骨高湯川燙的健康自然寵物餐。「森林小徑–鍋物」不只是寵物友善，也是親子友善餐廳，店家提供寵物餐，同時店內也有許多動物，適合喜愛認識朋友的毛孩過來結交新朋友。「逗狗多元智能館」是一間以毛孩為中心的課程餐廳，可以在這裡學習毛孩的相關課程，還有毛孩按摩、美容等服務，其中溫水游泳池也可以讓毛孩健康的開始一天。「踏踏地球」可以說是「友善人類」的餐廳，店內提供單獨的狗狗菜單，多達十幾種品項，連湯品都具備。室內空間寬敞、戶外則有獨立的小庭院讓毛孩可以開心的玩樂。

平日時光需要快速提供早午餐的店家，可選擇「日安87-9 Good Day」，出餐速度快速，同時也能兼顧豐富內容，是豐原當地高人氣的一間早餐店；「咕咕晨食早餐店」量多味美，手工貝果是熱門品項，假日還會有限定口味，提供少見的南瓜豆漿、南瓜牛奶，很受歡迎。

週末時光可緩慢用餐，可選擇「NiKi Cafe」，處處以乾燥花和小擺飾裝飾，帶有鄉村風情，餐點也相當精緻漂亮；Heynuts Café 好堅果咖啡為工業風的裝潢風格，有大片的落地窗，特別適合拍照，「森沐Msm」空間大氣挑高2層樓高的空間，以水晶吊燈、大理石餐桌秒殺數多飼主的快門數；「背包客饞」佈置溫馨，貼滿許多老闆在國外的照片，可感受到多元文化的故事；「樂湜cafe」是一間富有人情味的餐廳，餐點都是新鮮現做，天然無負擔。

詳細的餐廳介紹內容，請上網搜尋「Pet你玩台中」臉書粉絲專頁。本次計畫共有以下店家響應優惠活動。憑「汪喵去哪兒」影片中該店家影片截圖到指定店家，即可享有優惠。

Le Chien樂享森活：招待指定飲料一杯, 招待美式咖啡/or風味紅茶一杯

NiKi Cafe：招待指定飲料一杯, 贈送優惠券一張

森林小徑–鍋物：整單95折優惠

森沐Msm：招待吮指辣翅一份

樂湜cafe：招待當日點心一份

背包客饞：點咖啡送烤薯塊

踏踏地球 Ta Ta Earth：招待寵物小點心一份

以上優惠活動每桌限兌換一份，執行方式依據店內現場狀況而定，如贈品兌換完畢，店家將以等值商品代替，不可兌換現金，活動期限至2020.11.30為止，店家保有最終活動解釋權。