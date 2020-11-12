台中毛孩西式餐廳真多元 素暈、下午茶、消夜任君選擇

台中動保處在「汪喵去哪兒」影片精選13間，適合情侶、夫妻與毛孩共同約會的西式料理餐廳。

西式料理餐廳中，「Two Puppies寵物友善餐廳」店名來自於親人也親狗的兩隻狗店長，店內提供限量柴團定食，造型可愛。「Gray House灰房子」是有如藝廊般的義式餐館，披薩都是每日限量手工製作，天然發酵的餅皮上再鋪上滿滿的起司。「大花朵朵主題餐廳」店內有兩隻吸睛的店狗，餐點份量十足。以上三間餐廳皆有提供寵物餐。

不讓狗店長搶盡鋒頭，「Believer Land不理人」餐廳，店內牆壁的插畫都是老闆娘親手繪製的貓咪，同時也有一隻貓店長坐鎮店內，店家提供寵物餐碗跟尿布墊給客人；「玩具車庫 」餐廳，店內也有一隻貓店長，以重型機車為主題的店家，店內佈置工業風風格，極具特色；「Bite Life」兼具貓狗店長，以彩虹漢堡吸引許多網美前來拍照打卡。

西式料理中，有兩間店家的餐點，都是蔬食料理的店家，「小王子的花園」提供多種純植物飲食，甚至連甜點都是由植物奶所製成；「野菜共和國」有許多創意的蔬食料理，讓飼主們有更多元的選擇。

下午茶時光，「小熊屋Bear House中友店」店內以多隻玩偶熊作為佈置，並有廣大的開放空間，可在此與毛孩攝影、度過午後時光；「Deli SevenTeen 馨樂庭美式小館」是霧峰地區知名的美式餐廳，提供家庭式的溫馨空間。

入夜後，也有兩間肉食料理，特別適合體驗台中的夜生活，包含「Gyusya 牛舎炭火漢堡排專門店」，提供大份量的漢堡排，特色黑咖哩需要較長的時間熬煮，常常銷售一空；庫克美式燒烤 Bar也是一間飛鏢店，店內供應許多燒烤的料理，適合小酌。

詳細的餐廳介紹內容，請上網搜尋「Pet你玩台中」臉書粉絲專頁。本次計畫共有以下店家響應優惠活動。憑「汪喵去哪兒」影片中該店家影片截圖到指定店家，即可享有優惠。

野菜共合国：招待當日點心一份

大花朵朵主題餐廳：招待寵物小點心一份, 贈送神秘小禮一份

Believer Land 不理人：招待指定飲料一杯

bite life：招待當日點心一份, 招待寵物小點心一份

玩具車庫：整單95折優惠

Gyusya 牛舎炭火漢堡排專門店：招待唐揚炸雞一份

以上優惠活動每桌限兌換一份，執行方式依據店內現場狀況而定，如贈品兌換完畢，店家將以等值商品代替，不可兌換現金，活動期限至2020.11.30為止，店家保有最終活動解釋權。