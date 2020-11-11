帶寵物上亞洲料理餐廳 台中20間友善店家入列

台中20間友善寵物亞洲料理，是台中市動保處友善寵物空間標章推廣活動中，很特別的一個系列。因友善寵物餐廳過去多為西式料理，本次計畫，動保處力邀許多亞洲料理店家加入，讓習慣亞洲口味的飼主，多了許多去處。

亞洲料理中很受毛孩歡迎的店家是火鍋店。因本次介紹的火鍋店中，肉品皆無調味，以清水煮過即可提供毛孩食用。「養鍋」是台中最大友善寵物連鎖火鍋店，總共有南屯、逢甲、文心、大雅、大里、忠孝夜市、中科、水湳經貿、豐原，9間門市。養鍋以店狗「波比」為品牌吉祥物，是高人氣狗狗店長。「灰鴿」提供大份量的澎湃海鮮，適合喜歡海鮮的毛孩前來。與灰鴿相同品牌的「一桶tone韓式新食」，同樣提供無調味肉片，可供毛孩大快朵頤。

「日常小食光」是包含泳池、美容、商店，複合式經營的寵物小樂園，水池採用高科技的銅銀離子殺菌系統，水質清澈乾淨，飼主可以放心與毛孩一起下水玩樂。以上是毛孩可共同進食的店家。

其餘店家，則提供各具特色的亞洲佳餚。「方正谷眷村味餐廳」的位置座落於台中眷村文物館內，園區中帶有濃厚復古氛圍，多道功夫菜佳餚，是本標章內的唯一合菜餐廳；「韓雞Bar」提供道地的韓式炸雞，讓許多毛孩餓到直滴口水；「祕密廚房」是在地人都相當喜愛的清爽早餐；「501鳳凰飛鏢」提供新鮮的熱炒小點，適合夜間小酌；「麵粉遇見水」是一間眷村老屋麵食館，招牌腰帶麵乾拌麵，獨具口感；「水某茶館」是間空間寬敞、充滿古色古香風情的老字號餐廳，餐點以健康為取向，堅持現場烹調無味素；「貓起來吃」位於台灣大道上，店家供應水果冰，因有許多貓咪，目前僅開放客人攜帶貓咪進入。店內同時有收養浪貓送養，適合想領養貓咪的飼主前往。

詳細的餐廳介紹內容，請上網搜尋「Pet你玩台中」臉書粉絲專頁。本次計畫共有以下店家響應優惠活動。憑「汪喵去哪兒」影片中該店家影片截圖到指定店家，即可享有優惠。

方正谷眷村味：贈送小菜一份

灰鴿/鍋（中科店）：招待豆腐紙一份

韓雞Bar：招待指定飲料一杯

一桶韓式新食：招待當日點心一份, 招待指定飲料一杯, 肉盤（優惠擇一使用）

水某茶館：招待當日點心一份

以上優惠活動每桌限兌換一份，執行方式依據店內現場狀況而定，如贈品兌換完畢，店家將以等值商品代替，不可兌換現金，活動期限至2020.11.30為止，店家保有最終活動解釋權。