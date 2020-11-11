比較愛一個人獨處！動物園光棍節的單身秘密

雙11、俗稱光棍節，許多人都發文祝自己單身快樂，不過，住在台北市立動物園的許多動物時常形單影隻。台北市動物園表示，有許多動物並不是交往，像是大貓熊、無尾熊、台灣黑熊、棕熊、馬來熊、老虎、花豹都是獨居動物，在非交配期間，雌雄個體不會在一起生活。

「許多獨居動物終年獨來獨往，單獨在自己的地盤生活，若硬把獨居動物湊在一起，就容易發生搶食物、搶地盤而出現的打鬥事件。」動物園表示，以大貓熊為例，爸爸「團團」、媽媽「圓圓」一家4口，小女兒「圓寶」年紀小得跟著媽媽，「團團」與姊姊「圓仔」現在都擁有各自的活動空間。

時常看見可愛的無尾熊獨處在一根樹上，其實牠也是很獨居動物，動物園表示，無尾熊平時各自有生活空間，如果到了發情期，會觀察到牠們隔空叫囂求偶的聲音與行為。為了維持圈養族群的遺傳多樣性，有時也必須讓同性的動物個體住一起，像是兒童動物區的蘭嶼豬、台灣動物區的鼬獾、熱帶雨林區的黑掌蜘蛛猴、大食蟻獸、孟加拉虎、亞洲象，以及非洲動物區非洲象都是清一色的女性。

動物園表示，依照動物不同的習性，做出不同的照養管理安排，例如黑掌蜘蛛猴是群居動物，就會讓蜘蛛猴女孩們在同一個場域共同生活，孟加拉虎為獨居動物，所以只會讓單獨一隻個體出入戶外活動場。住在熱帶雨林區的棕蜘蛛猴「屁孩集團」與非繁殖群的黑冠松鼠猴，則是清一色的男性，一年四季都在過另類的光棍節。