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老虎瘦成皮包骨被指虐待 園方澄清：華南虎像土著廣東人偏瘦

聯合新聞網 / 綜合報導
近日大陸一處動物園內的老虎，卻瘦得只剩皮包骨，甚至還會啃樹皮、吃草，完全不像掠食性肉食動物會有的行為。圖擷自看看新聞
近日大陸一處動物園內的老虎，卻瘦得只剩皮包骨，甚至還會啃樹皮、吃草，完全不像掠食性肉食動物會有的行為。圖擷自看看新聞

在大部分人的印象中，老虎總給人威猛無比的形象，若是人類太靠近一不小心可能就會引來攻擊，不過近日大陸一處動物園內的老虎，卻瘦得只剩皮包骨，甚至還會啃樹皮、吃草，完全不像掠食性肉食動物會有的行為，消息一曝光後，大批網友紛紛指責園方虐待動物，並大嘆「老虎好可憐！」

根據陸媒《 看看新聞 》報導，日前有遊客發現廣州動物園內有隻老虎瘦得相當不正常，不僅在籠裡不停嗷嗷叫，還不安的走來走去。見狀的網友都表示「確實很瘦，肚皮都貼著骨頭，背上的骨頭還瘦到凸起來」，因此懷疑園方給老虎的營養是否不夠充分。

對此，園方解釋該老虎屬於「華南虎」為高度近親交配繁衍，所以相對會瘦小很多，廣州動物科學研究部長聲稱，該老虎就像土著的廣東人體型都偏瘦，並認為是因為民眾平常多是看到東北虎、孟加拉虎，才會以為老虎就應該比較壯。

部長也說明，華南虎的飲食要求比運動員都還要高，網友看到的「老虎吃草」也不是因為沒吃飽，而是吃草有助於老虎消化，由於老虎喜歡舔食自己的毛髮，所以每週餵些草，能夠促進老虎嘔吐或排泄，以將毛髮排出體外。

園方澄清，老虎每年都有體檢，希望大家可以放心牠們的健康，隨後更在老虎園區周邊的明顯位置張貼關於華南虎的宣傳資料，以免民眾繼續誤會。

網友看到紛紛質疑園方是否虐待。圖擷自看看新聞
網友看到紛紛質疑園方是否虐待。圖擷自看看新聞

孟加拉 廣東 動物園

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