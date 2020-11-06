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嘉義逐鹿梅花鹿復育園區恢復開放 禁止旅客餵食

中央社 / 嘉義縣6日電
阿里山國家風景區管理處協助逐鹿社區設立「梅花鹿復育園區」，目前恢復開園。本報資料照片
阿里山國家風景區管理處協助逐鹿社區設立「梅花鹿復育園區」，目前恢復開園。本報資料照片

阿里山國家風景區管理處協助逐鹿社區設立「梅花鹿復育園區」，以餵鹿為號召吸引遊客，因違反「動物展演管理辦法」規定一度關園，目前恢復開園，但遊客只能觀賞，不能餵食。

嘉義縣番路鄉逐鹿社區「梅花鹿復育園區」，今年中開放遊客入園與梅花鹿互動，總統蔡英文7月前往參觀，並為1隻剛出生的小公鹿命名「Q弟」，梅花鹿園因此出名，遊客愈來愈多，但未依「動物展演管理辦法」申請許可，上個月暫時關閉。

逐鹿社區發展協會理事長莊莫俄今天表示，弄清楚動展法規定後，梅花鹿園已重新開放，只從事合於法令的生態導覽，目前暫停遊客餵食行為，遊客只能與鹿對看，不能接觸，阿管處已協助擬妥經營計畫送至嘉義縣府主管機關審核。

阿里山管理處副處長陳榮欽表示，逐鹿社區位於大阿里山風景區的入口，禁止一般人與鹿互動後，很多遊客相當失望。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如指出，日前派人現場勘查，梅花鹿獲得很好的照顧，但動展法規定很嚴，若要恢復餵食梅花鹿的活動，還需由農委會前來評估。

逐鹿社區原為鄒族梅花鹿獵場，逐鹿社區發展協會為重現梅花鹿在此奔跑的景象，與阿里山管理處合作，從民國106年開始復育梅花鹿，並於今年初設立「梅花鹿復育園區」。

梅花 阿里山 嘉義

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