影／貓真的是液體！九隻喵星人擠保麗龍箱　網友笑：貓咪澡堂？

許多養貓愛貓的人，都不難發現比起其他動物，貓咪的柔軟度更是令人驚奇。最近就有日本網友，拍到一個小小的保麗龍箱裡，居然能塞滿好幾隻貓咪，更讓人再度見識到貓咪的柔軟度。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於日本愛媛縣大洲市的「青島」，因為島上居民僅有5人，但卻有高達120隻貓咪，因此也被稱作「貓島」，是許多愛貓者必去的聖地之一。

最近該處的官方twitter「猫の島 青島」PO出一段影片，只見一群貓咪，圍繞在一個保麗龍箱子旁。在箱子內早已有約八隻貓咪擠在裡頭之下，其他貓咪居然還想繼續往裡面擠。其他貓咪也毫不介意，真的有如液體般，一起默默擠在箱子裡發呆。

貓咪群體「裝箱」的可愛模樣，立刻引來許多網友的關注。網友們紛紛表示：「太密了吧，這樣還擠得進去」、「我也好想擠進去喔」、「這是『貓咪澡堂』嗎」。不過也有專業網友分析，由於天氣逐漸轉冷，因此保麗龍箱對貓咪而言非常保暖，所以才會招來一堆貓咪擠在裏頭。