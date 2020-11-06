聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中套索黑熊711胖4公斤恢復好 可望11月底野放
一隻台灣黑熊711上月在台中和平果園誤中山豬吊陷阱受傷，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置，在密集照養治療後，11月3日再次進行健康檢查。東勢林管處表示，黑熊傷勢恢復良好，體重增加約4公斤，已移至大型半戶外熊舍，將持續觀察黑熊的攀爬能力，若一切順利可望在11月底野放。
台灣黑熊711本月3日再次進行檢查，體重87.55公斤，與先前83.7公斤，增加約4公斤，左前肢傷掌趾部傷口癒合良好，沒有感染情況；套索造成的環狀傷口持續收斂，經獸醫師判斷傷口可靠口服藥控制，故將較深的傷口處簡單縫合後移至大型半戶外熊舍，以利觀察其活動能力及評估野放時機。
東勢林管處表示，半戶外籠舍有前棟「活動空間」與後棟「起居」，食物主要會放在後棟，前棟也會放一些讓他去尋找，藉此觀察他的活動能力。
東勢林管處表示，照養員會儘量避免與熊接觸，避免讓牠對食物跟人產生連結，這段照養期間711對人仍是十分警戒，太靠近會有威嚇行動，保持野外黑熊看到人的正常反應。後續將在籠舍高處放置食物，觀察711的攀爬能力作為野放前的評估，若一切順利可望在11月底野放。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言