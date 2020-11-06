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影／中套索黑熊711胖4公斤恢復好 可望11月底野放

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台灣黑熊711本月再次進行健康檢查，傷勢恢復良好，體重增加約4公斤，已移至大型半戶外熊舍。圖／東勢林管處提供
台灣黑熊711本月再次進行健康檢查，傷勢恢復良好，體重增加約4公斤，已移至大型半戶外熊舍。圖／東勢林管處提供

一隻台灣黑熊711上月在台中和平果園誤中山豬吊陷阱受傷，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置，在密集照養治療後，11月3日再次進行健康檢查。東勢林管處表示，黑熊傷勢恢復良好，體重增加約4公斤，已移至大型半戶外熊舍，將持續觀察黑熊的攀爬能力，若一切順利可望在11月底野放

台灣黑熊711本月3日再次進行檢查，體重87.55公斤，與先前83.7公斤，增加約4公斤，左前肢傷掌趾部傷口癒合良好，沒有感染情況；套索造成的環狀傷口持續收斂，經獸醫師判斷傷口可靠口服藥控制，故將較深的傷口處簡單縫合後移至大型半戶外熊舍，以利觀察其活動能力及評估野放時機。

東勢林管處表示，半戶外籠舍有前棟「活動空間」與後棟「起居」，食物主要會放在後棟，前棟也會放一些讓他去尋找，藉此觀察他的活動能力。

東勢林管處表示，照養員會儘量避免與熊接觸，避免讓牠對食物跟人產生連結，這段照養期間711對人仍是十分警戒，太靠近會有威嚇行動，保持野外黑熊看到人的正常反應。後續將在籠舍高處放置食物，觀察711的攀爬能力作為野放前的評估，若一切順利可望在11月底野放。

一隻台灣黑熊711上月在台中和平果園誤中山豬吊陷阱受傷，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置。圖／東勢林管處提供
一隻台灣黑熊711上月在台中和平果園誤中山豬吊陷阱受傷，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置。圖／東勢林管處提供

台灣黑熊 野放 獸醫師

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