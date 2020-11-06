影／中套索黑熊711胖4公斤恢復好 可望11月底野放

一隻台灣黑熊711上月在台中和平果園誤中山豬吊陷阱受傷，送至特有生物研究保育中心低海拔試驗站安置，在密集照養治療後，11月3日再次進行健康檢查。東勢林管處表示，黑熊傷勢恢復良好，體重增加約4公斤，已移至大型半戶外熊舍，將持續觀察黑熊的攀爬能力，若一切順利可望在11月底野放。

台灣黑熊711本月3日再次進行檢查，體重87.55公斤，與先前83.7公斤，增加約4公斤，左前肢傷掌趾部傷口癒合良好，沒有感染情況；套索造成的環狀傷口持續收斂，經獸醫師判斷傷口可靠口服藥控制，故將較深的傷口處簡單縫合後移至大型半戶外熊舍，以利觀察其活動能力及評估野放時機。

東勢林管處表示，半戶外籠舍有前棟「活動空間」與後棟「起居」，食物主要會放在後棟，前棟也會放一些讓他去尋找，藉此觀察他的活動能力。