【動物冷知識】一生只吃咖啡豆！人類欲望下的動物悲歌

哈囉大家好，我是帽帽。

今天我們來看世界上最貴的咖啡！

在美國，一杯麝香貓咖啡可能高達80美元（約台幣2300元）。

咖啡豆經過椰子貓食用並在其胃裡完成發酵後去殼，破壞蛋白質，產生短肽和更多的自由胺基酸，咖啡的苦澀味會降低，再排出來的糞便即是主要原料，由於咖啡豆不能被消化，會被排泄出來，經過清洗、烘培後就成了麝香貓咖啡。

「亞洲善待動物組織」（PETA）在臉書粉專分享了，調查員去年暗訪印尼峇里島10家生產「貓屎咖啡」的麝香貓農場，目睹了麝香貓被囚禁在骯髒狹小的鐵籠，即使生病了，也被迫繼續吃咖啡豆。

PETA表示，麝香貓往往在6個月大的時候就被人從野外捕捉，餘生都在污穢狹窄的籠子裡度過，調查員目睹這些麝香貓被關在鐵籠中，被囚禁到精神異常，活動空間不大，只能瘋了似的從籠子的一側走到另一側，來回走動。有些身上更因為自殘有著嚴重傷口。

每次聊到動保議題時，總會有人說「你也吃豬吃雞，怎麼不幫他們說說話？」

是的，我們都在動物身上取得我們需要的、我們想要的東西，但希望我們取得這些東西時，不要給動物繼續造成更大的痛苦。

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