快訊

超過歐巴馬！拜登得票數破7000萬 刷新美國歷史新紀錄

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

【動物冷知識】一生只吃咖啡豆！人類欲望下的動物悲歌

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽。

今天我們來看世界上最貴的咖啡




在美國，一杯麝香貓咖啡可能高達80美元（約台幣2300元）。




咖啡豆經過椰子貓食用並在其胃裡完成發酵後去殼，破壞蛋白質，產生短肽和更多的自由胺基酸，咖啡的苦澀味會降低，再排出來的糞便即是主要原料，由於咖啡豆不能被消化，會被排泄出來，經過清洗、烘培後就成了麝香貓咖啡。

亞洲善待動物組織」（PETA）在臉書粉專分享了，調查員去年暗訪印尼峇里島10家生產「貓屎咖啡」的麝香貓農場，目睹了麝香貓被囚禁在骯髒狹小的鐵籠，即使生病了，也被迫繼續吃咖啡豆。

PETA表示，麝香貓往往在6個月大的時候就被人從野外捕捉，餘生都在污穢狹窄的籠子裡度過，調查員目睹這些麝香貓被關在鐵籠中，被囚禁到精神異常，活動空間不大，只能瘋了似的從籠子的一側走到另一側，來回走動。有些身上更因為自殘有著嚴重傷口。




每次聊到動保議題時，總會有人說「你也吃豬吃雞，怎麼不幫他們說說話？」

是的，我們都在動物身上取得我們需要的、我們想要的東西，但希望我們取得這些東西時，不要給動物繼續造成更大的痛苦。

參考連結：12345

咖啡 麝香貓 印尼 峇里島

相關新聞

為見主人半個月行100公里 黃金獵犬憑1次坐車記憶回家

中國大陸一隻名叫「平安」的黃金獵犬日前因主人忙於建屋，被寄養於主人的朋友家中。平安可能太想念主人，竟逃離寄養家庭，憑1次乘車的記憶，花半個月獨自走了100多公里回到主人家附近，後來因腳受傷遇上好心人照顧。主人得知平安走失大為緊張，幸好透過網上帖文找回愛犬，人狗重遇一刻即淚崩相擁，直言：「這輩子再也不跟牠分開了！」

洪孟楷：清境農場剃毛秀有無問過羊的意願？ 馮世寬：不用問羊啊

清境農場的綿羊剃毛秀近期受到動物人道組織關注，連署要求停止。退輔會主委馮世寬今日表示，這個秀是向南投縣家畜疾病防治所申請...

【動物冷知識】一生只吃咖啡豆！人類欲望下的動物悲歌

哈囉大家好，我是帽帽。 今天我們來看世界上最貴的咖啡！

竹縣放流20萬尾午仔魚苗 籲重視海洋環境保育

新竹縣政府委託財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會，昨天在新豐鄉紅毛港放流魚苗，共放流20萬尾長度逾5公分的四絲馬鮁。縣...

保育類「黿」客死台北動物園 議員批中市府態度輕率

台中市二級保育類動物「黿」在台北市立動物園死亡，有中市議員尋黿多月，市府今天上午稱黿安在，下午卻說已死亡；議員怒指市府對...

全球僅五例！ 黃金烏龜身世之謎曝光

尼泊爾村莊上周二發現一隻外貌奇特、黃金色緣板鱉 （Indian flapshell turtle）。原始推文至今獲超過7600按讚，有網友說牠長得像鬆餅、月餅，甚至有人把牠後製成起士堡餡料。

台中議員懸賞10萬找「鼋」 北市動物園：因未進食已死亡

台中市議員何文海今發下豪語，願拿出10萬元獎金，尋找兩年前在台中市南屯豐樂公園清除汙泥時找到的「黿」（音「元」）。甚至他...

合照曝光驚人！漁夫擒拿473公斤鱷魚 與巨獸纏鬥近4小時終捕獲

美國佛羅里達州漁夫卡普斯（Corey Capps）上個月中捕獲重量473公斤、身長422公分的鱷魚。他三年前第一次看到那隻鱷魚後，就一直夢想抓住牠，如今心願終於實現。

懸賞10萬找罕見巨獸「鼋」 台中議員憂稀有動物已下肚

重金尋找「鼋」（音元）！台中市議員何文海今發豪語，願拿出10萬元獎金，尋找兩年前在台中市南屯豐樂公園清除汙泥時找到的這隻少見巨獸...

黑面琵鷺季節到了！逾千隻飛抵台南沿海三大度冬區

黑面琵鷺季節又到了！根據各地鳥友的觀測目前來到台南度冬的黑面琵鷺已經超過1200隻，其中學甲濕地生態園區今年第1批14隻...

影／新北市萬里1大1小2隻梅花鹿晚間現蹤 模樣可愛

新北市萬里區一處國小附近，昨天晚間6點多，有民眾發現在田附近出現1大1小2隻梅花鹿，民眾形容十分可愛，活蹦亂跳，吹口哨還...

網美水族館引論戰 「把動物關起來才能認識？」

桃園八景島水族館Xpark開幕後，一張張與水母合影的網美照，吸引大批民眾。不過，館內水母斷肢、水族動物受傷照片流出後，掀起各方論戰。桃園市動保處兩度稽查，要求確實治療受傷魚種，並要求改善飼養環境。Xpark表示，剛開幕較混亂，館內都依照法規，「相信我們沒有虐待動物」。

熱門新聞

GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈

閃電颱風估明發海警不排除陸警 後天最靠近台灣

限量3萬盒！萊爾富再推外耳繩「丹寧牛仔隕石黑醫療口罩」　開賣時間快筆記

工作幾天才買得起最新iPhone？超真實各縣市薪水比較

閃電颱風發海警！路徑續偏北不排除陸警 兩地防豪雨

閃電海警今發布 明最靠近台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。