為見主人半個月行100公里 黃金獵犬憑1次坐車記憶回家

「平安」回家就是最好結果！中國大陸一隻名叫「平安」的黃金獵犬日前因主人忙於建屋，被寄養於主人的朋友家中。平安可能太想念主人，竟逃離寄養家庭，憑1次乘車的記憶，花半個月獨自走了100多公里回到主人家附近，後來因腳受傷遇上好心人照顧。主人得知平安走失大為緊張，幸好透過網上帖文找回愛犬，人狗重遇一刻即淚崩相擁，直言：「這輩子再也不跟牠分開了！」

1歲大黃金獵犬「平安」原本與主人居於江蘇省南通，約4個月前主人因忙於建屋，沒時間照顧愛犬，剛好女兒的朋友很喜歡平安，遂答應代為照顧。主人的女兒之後特意駕車2小時，帶平安到友人位於通州的家，更千叮萬囑如發生任何情況，只要電話通知她便會馬上來接回平安。平安在友人家一直相安無事，可是半個月前卻突然走失，家人找了很久也沒消息，一度以為以後也不能見到愛犬。

沒料上周一（26日），一間位於主人寓所附近的公司員工，發現一隻腳部受傷的黃金獵犬在門外趴着，腳趾上留有血跡，看來有點憂鬱。有養狗經驗的員工檢查了狗狗的身體，發現牠身體、耳朵及牙齒也很乾淨，不似長期流浪，故急急替牠發文找主人：「金毛，母。身上、耳朵、牙齒很乾淨，腳有小傷，筋骨無礙。親人，脾氣很好。可能因為找不到主人了，有點小憂鬱。」

平安的主人看到該條微博帖文，很快便認出相中狗隻就是愛犬，遂趕緊帶同證明文件前往該公司。原來平安從寄養家庭逃跑後，只憑去程的記憶，捱着肚餓獨自步行了100公里，只為回家見主人一面。看着瘦削不少並且看來疲倦的平安，主人心疼得擁着愛犬流淚，又多次表示：「這麼聰明、忠心的狗狗，這輩子再也不跟牠分開了！一定好好待牠！」

主人又特別發文「報平安」，稱愛犬的傷口已經照顧好，向一切曾協助平安的好心人，尤其是安置平安的職員及將牠帶回家照顧的保安員致謝。一眾網民得知人狗重逢也非常感動，直指平安是隻「難得的忠犬」，又祝福平安與主人日後能幸福一輩子。

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文章授權轉載自《香港01》