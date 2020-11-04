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全球僅五例！ 黃金烏龜身世之謎曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
尼泊爾村莊上周發現一隻外貌奇特的金黃色烏龜。圖／取自Debashish Sharma
尼泊爾村莊上周發現一隻外貌奇特的金黃色烏龜。圖／取自Debashish Sharma

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，尼泊爾村莊上周二發現一隻外貌奇特、金黃色的緣板鱉 （Indian flapshell turtle）。原始推文至今獲超過7600按讚，有網友說牠長得像鬆餅、月餅，甚至有人把牠後製成起士堡餡料。

《紐約郵報》指出，這隻緣板鱉是因為基因突變的白變（Leucism），導致體內色素減少，皮膚白皙，蒼白或斑駁，而黃色色素細胞通常會變成主導顏色，與白化症不同。

發現這隻緣板鱉的爬行動物專家德沃柯塔（Kamal Devkota）表示他第一次看到這種特殊顏色的烏龜。牠也是尼泊爾史上第一隻、全世界第五隻患白變的烏龜。

研究人員已放生這隻緣板鱉回野外，但德沃柯塔擔心牠會面臨生存問題：「在大自然裡這樣的色差非常罕見，可能會在環境中處於不利地位。」

德沃柯塔補充，烏龜在尼泊爾有重要的宗教和文化價值：「人們相信毗濕奴（印度教最著名的神靈之一）變身烏龜以拯救宇宙免受破壞。在神話中，烏龜的上殼表示天空，下殼表示地球。」

牠也是尼泊爾史上第一隻、全世界第五隻患白變的烏龜。圖／取自Debashish Sharma
牠也是尼泊爾史上第一隻、全世界第五隻患白變的烏龜。圖／取自Debashish Sharma

尼泊爾 白化症

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