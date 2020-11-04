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合照曝光驚人！漁夫擒拿473公斤鱷魚 與巨獸纏鬥近4小時終捕獲

聯合新聞網 / 綜合報導
美國佛羅里達州漁夫上個月中捕獲重量473公斤、身長422公分的鱷魚。圖／取自New York Post
美國佛羅里達州漁夫上個月中捕獲重量473公斤、身長422公分的鱷魚。圖／取自New York Post

美國佛羅里達州漁夫卡普斯（Corey Capps）上個月中捕獲重量473公斤、身長422公分的鱷魚。他三年前第一次看到那隻鱷魚後，就一直夢想抓住牠，如今心願終於實現。

美國有線電視新聞網CNN報導，上個月卡普斯跟太太在河上乘船時，發現這隻鱷魚躺在河岸上，卡普斯立刻打電話給持有狩獵鱷魚證照的朋友史密斯（Rodney Smith），請史密斯前來支援捕捉這個巨獸。

卡普斯說過去兩個月間他在捕魚時，這隻鱷魚共出沒三次干擾他，所以「我跟牠之間勢必要做個了結。」

卡普斯在打給史密斯的隔天，兩人開著365公分的船在河上尋找鱷魚蹤跡，發現鱷魚就躺在前一天的河岸，立刻前去捕捉牠，但鱷魚比卡普斯想像的大且孔武有力，卡普斯回想當時場景：「牠是我見過最大的鱷魚，光是頭的寬度就有40公分！」

最後他們跟鱷魚纏鬥三個半小時，好不容易拖行鱷魚30公尺，最後終於將鱷魚帶上岸，送往鎮上的回收中心。根據佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）統計，卡普斯捕獲的鱷魚，尚未打破該州最長鱷魚435公分的紀錄。

卡普斯計劃將鱷魚的前腿和頭部固定在標本架上，其餘部分則會賣給加工工廠。

鱷魚

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