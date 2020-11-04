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黑面琵鷺季節到了！逾千隻飛抵台南沿海三大度冬區

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國際保育鳥類黑面琵鷺又來到台灣展開半年的度冬生活，在台南沿海一帶覓食。圖／台南市生態保育學會提供
國際保育鳥類黑面琵鷺又來到台灣展開半年的度冬生活，在台南沿海一帶覓食。圖／台南市生態保育學會提供

黑面琵鷺季節又到了！根據各地鳥友的觀測目前來到台南度冬的黑面琵鷺已經超過1200隻，其中學甲濕地生態園區今年第1批14隻黑面琵鷺正式來報到了！比往年提早10天來報到，增添「2020黑面琵鷺保育季」活動的熱潮。曾文溪頭保護區，頂山賞鳥亭，學甲濕地等三大度冬處也也吸引欣賞曼妙舞姿。

學甲濕地生態園區自從101年正式掛牌成立以來，每年都吸引許多號稱國際明星鳥的黑面琵鷺棲息度冬，去年最多紀錄鍏556隻，今年的第1批14隻黑面琵鷺飛來了，目前台南地區已經突破1200多隻的黑面琵鷺，展開牠們為期半年的台南度冬之旅。

由行政院農委會林務局指導、台南市政府農業局主辦、台南市生態保育學會承辦的「2020黑面琵鷺保育季」系列活動，將在11月22日上午8點半正式登場包括學甲濕地生態園區出入口意象揭幕，首版黑面琵鷺來台繪本出版、電燒烙畫黑琵創作展、黑琵親子輕旅行等，歡迎全國親子一起來參與。

國際保育鳥類黑面琵鷺又來到台灣展開半年的度冬生活，在台南沿海一帶覓食。圖／台南市生態保育學會提供
國際保育鳥類黑面琵鷺又來到台灣展開半年的度冬生活，在台南沿海一帶覓食。圖／台南市生態保育學會提供

黑面琵鷺 濕地 生態園區

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