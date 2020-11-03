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河狸被收養後拆屋「報恩」 狂偷傢俱衣物「建水壩」主人崩潰
知恩圖報這種橋段經常出現在動物救助的故事裏，但今天的主角可以說給救命恩人帶來了不少困擾，但人類卻對此無可奈何，因為這隻被救助的河狸實在太可愛了。
Brigitte是美國一位善良的動物救援者，經營着一家野生動物保護中心，並幫助過不少動物。在2017年左右，一些動物愛好者發現了一隻無父無母的小河狸，並將其送到了她那裏。那時候小河狸大概只有8周大，迫切需要有人照顧，但又不能散養到救助中心。於是Brigitte決定把牠帶回家，收養這個小傢伙，為其起名為Justin Beaver。
在不少網友看來，這算是一次暖心的救援。不幸的小河狸最終又幸運的找到了自己的歸屬，被人類拯救後，過上了還算說得過去的生活。
但這個為了修建水壩在家裏忙忙碌碌的毛絨身影，也讓不少人感覺，被救助的也有可能是人類自己呢。
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文章授權轉載自《香港01》
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