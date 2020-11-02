專門「獵頭」吃！這隻雪鴞有凶狠癖好 網友驚：腦漿美食家？

挑食是生物的天性，但如果吃東西的癖好太過特殊，難免引起好奇。最近日本就有一隻雪鴞，因為獨特的飲食癖好，在網路上掀起話題。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，曾經出版過「有害超獣 極秘報告書」書籍的twitter網友Toy(e)，最近分享一張他在神戶市立王子動物園的照片。只見照片中有張告示，介紹園內飼養的母雪鴞「ソナ(SONA)」，看似只是個平凡無奇的說明文。

然而細讀之下，就會發現告示上寫著該雪鴞「喜歡的東西：老鼠的頭」，並且強調牠「就是只吃頭，身體會當垃圾扔掉」。Jタウンネット記者實際向園方詢問，園則表示每隻雪鴞確實存在著不同的飲食癖好，而ソナ只吃頭的這點滿特別的，才會被寫在介紹上。

不過看似溫馴的雪鴞，卻有如此凶狠的飲食習慣，讓網友紛紛直呼：「不吃內臟只吃頭，這太恐怖了……」、「該不會是腦漿很好吃吧」、「只吃頭身體丟掉，這個癖好太強烈了。是美食家還是偏食呢？」更有網友因為ソナ的性別，笑稱牠是「肉食系女子」。