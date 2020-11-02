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歡迎來台中 友善寵物空間100間 40多家定期優惠

聯合新聞網 / 台北訊
汪喵去哪兒影片邀請七位毛孩明星。
汪喵去哪兒影片邀請七位毛孩明星。

台中市動保處鼓勵飼主將寵物視為家人，除了推廣「臺中市友善寵物空間認證標章」，讓飼主能帶著心愛的毛小孩一起遊玩台中，也推廣寵物外出禮儀，讓毛小孩在任何地方都能因為有好教養而受歡迎。今年度拍攝了八部「汪喵去哪兒」的主題影片。另邀請七位知名寵物網紅帶大家開箱100個台中友善寵物空間，其中四十多家店提供了優惠，歡迎飼主玩台中。

八部「汪喵去哪兒」的主題影片，共有八個主題路線，分別為：亞洲料理、西式料理、早午餐、咖啡廳上、咖啡廳下、旅宿、血拼、戶外篇。七位知名寵物網紅分別是：哈 Dog Life的小羊、新月；米克斯菲菲、臥底Seymo、橘子、威力、陳楚楚。

米克斯菲菲到大花朵朵用餐。
米克斯菲菲到大花朵朵用餐。

「亞洲料理」篇介紹20間餐廳，包含台菜、日式與韓式等料理，其中從台中發跡，以可愛柴犬外型做為品牌形象的「養鍋」，即有九家分店加入這項計畫。

「西式料理」篇介紹13家提供寵物餐的餐廳，店家在料理毛孩餐點時，除了餐型精緻，還顧及營養均衡，讓毛孩外出時，終於能夠跟著飼主大快朵頤。

我在地球臥底的日子Seymo到森林小徑用餐。
我在地球臥底的日子Seymo到森林小徑用餐。

「早午餐」篇介紹12家從早開門的店家，其中多家採複合式經營，像是「森林小徑、逗狗多元智能館、踏踏地球」，除了用餐外，還有許多遊樂空間，可讓飼主與毛小孩互動。

「咖啡廳上」篇介紹十家適合一般毛孩前往的咖啡廳，其中多家推廣「領養代替購買」，店內送養了許多流浪狗，不只理念暖心，也提供高品質的咖啡，抓住客人的胃。

「咖啡廳下」篇介紹十家店，其中九家內有店貓，較適合個性穩定的毛孩前往，許多餐廳同樣推廣「認養代替購買」，店內有多隻待認養的貓咪。唯一無店貓的「魔法兔兔」，是全台少見的兔兔主題咖啡廳。不僅餐點都以「可愛的兔兔」為外型，並有大量的遊樂空間供兔兔放風。

哈Doglife小羊與新月到海灣樂世界試吃寵物鮮食。
哈Doglife小羊與新月到海灣樂世界試吃寵物鮮食。

「旅宿」篇介紹台中八家旅宿店家，從商旅、汽車旅館到小木屋都有，可滿足飼主不同的外出需求。

「血拼」篇介紹20家店，除了定期舉辦狗狗慶生活動的「麗寶」OUTLET MALL、提供寵物專用推車的連鎖「特力屋、HOLA」外，還有許多值得一探究竟的特色店點。

「戶外」篇介紹11間戶外景點。大部分店家皆有一定比例的室內空間，不過飼主仍需注意戶外活動時的天氣，避免毛小孩中暑。其中「海灣樂世界」是亞洲數一數二大的狗狗樂園，內有多項毛小孩喜愛的娛樂設施。

威力到攜汪cafe認識新朋友。
威力到攜汪cafe認識新朋友。

這些空間中，日常小食光、樂享森活、逗狗多元智能館、海灣樂世界等四個地點，設有寵物游泳池，歡迎毛小孩前往戲水。

為讓全台飼主更認識台中友善寵物空間，共有超過40家店響應「汪喵去哪兒」影片推廣活動，在活動期間（即日起至2020年11月30日止）推出憑影片截圖即可享有「招待當日點心一份」或「整單95折優惠」或「招待寵物點心」等優惠活動，詳細資訊，請上網搜尋「Pet你玩台中」臉書粉絲專頁。

https://www.facebook.com/Pet.Taichung

橘子到Niki Cafe用餐。
橘子到Niki Cafe用餐。

陳楚楚在光復新村與彩虹眷村漫步。
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咖啡廳 寵物 毛小孩 網紅 認養

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