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菜乾當貓砂！貓咪毀了阿嬤的心血 媽幫忙毀屍滅跡整盤丟掉

香港01 / 何東緯
貓咪大號在阿嬤曬的花椰菜乾上。受訪者提供
貓咪大號在阿嬤曬的花椰菜乾上。受訪者提供

來自台中的貓咪名叫小胖，5個月前牠被主人從水溝裡救起來，沒想到日前小胖在阿嬤曬的花椰菜乾上辦大事，媽媽想搶救時發現已經太遲，最後只好幫忙毀屍滅跡，當作什麼事都沒發生。

主人受訪時表示，聽朋友說，白貓帶斑點的都是天使寶寶，乖巧可愛又討人喜歡，雖然大多數情況下，小胖都是天使寶寶，不過牠有時會做出令人哭笑不得的行為，像是偷吃紅豆，然後用嘴巴噴射紅豆，讓她要花時間去清理。

媽媽提到，當時在忙沒特別注意小胖，後來發現牠跳到阿嬤曬的花椰菜乾上，結果小胖誤以為這是貓砂，下秒便悠然自得的上大號，最後還出現撥沙動作，起初本想上前阻止，但已經來不及，只好把整盤菜乾丟掉。不過，小胖其實不會到處亂尿尿，這次就像惡作劇般，偏要到菜乾上大便，搞笑行為被分享製至臉書，逗樂一大票網友。

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文章授權轉載自《香港01》

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